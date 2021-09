PSG Mercato : Pochettino reçoit un renfort de poids inattendu

Publié par JEAN-LUC D le 08 septembre 2021 à 16:42

Le mercato estival a refermé ses portes le 31 août à minuit, mais certaines équipes continuent de se renforcer. C’est le cas du PSG où Mauricio Pochettino s’offre une option supplémentaire inattendue dans son effectif.

Hansi Flick : « Thilo est revenu à son meilleur niveau »

Clairement poussé vers la sortie durant le mercato estival, Thilo Kehrer n’a pas quitté le Paris Saint-Germain. Et Mauricio Pochettino pourrait bien s’en réjouir. Auteur d’un excellent début de saison sous le maillot du PSG, l’international allemand a retrouvé la sélection avec laquelle il a battu Liechtenstein (0-2), jeudi dernier, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. En conférence de presse, Hans Dieter Flick, le sélectionneur de la Mannschaft, s’est montré particulièrement élogieux envers le polyvalent défenseur du PSG.

« Thilo est revenu à son meilleur niveau. Cet été, il a en quelque sorte remis tous les compteurs à zéro et il fait bonne impression. C’est un joueur complet qui doit encore gagner en régularité et qui peut encore mieux se concentrer sur son sujet », a confié l’ancien coach du Bayern Munich. Régulièrement critiqué en fin de saison dernière pour sa grande fébrilité, Kehrer s’est remis en question et effectué le travail qu’il fallait afin de revenir à son meilleur niveau et tenter de bouleverser la hiérarchie au sein de l’effectif des Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Thilo Kehrer veut s’imposer à Paris

D’après les indiscrétions relayées par le journal L’Équipe, Thilo Kehrer ambitionne de bouleverser la hiérarchie dans la défense du Paris Saint-Germain cette saison. Désormais débarrassé du traumatisme psychologique survenu après le fiasco contre Manchester United en Ligue des Champions, l’ancien joueur de Schalke 04 assure maintenant être prêt pour tenter de trouver sa place sous les ordres de Pochettino. D’autant qu’à part Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos ne semblent pas indéboulonnables.

« Je me suis complètement effondré, physiquement et mentalement, pour pouvoir vraiment attaquer quand j'ai commencé à me préparer. Maintenant, je me sens très bien et en forme comme je ne l'ai pas été depuis longtemps, donc rétrospectivement, c'est probablement une bonne chose, car cela s'est avéré bénéfique », a confié le joueur de 24 ans dans les colonnes du journal local Kicker. La concurrence est donc prévenue.