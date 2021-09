PSG Mercato : Paris va payer les 75M€ de Haaland, dossier bouclé ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 septembre 2021 à 14:12

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé est annoncé proche du Real Madrid. Pour lui succéder, le PSG a jeté son dévolu sur Erling Haaland du Borussia Dortmund et l’affaire pourrait bien se concrétiser selon un spécialiste du marché des transferts.

Kylian Mbappé au Real, Erling Haaland au PSG

Malgré une ultime offensive à 180 millions d’euros, le Paris Saint-Germain a refusé de céder Kylian Mbappé au Real Madrid. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, l’attaquant de 22 ans va donc honorer sa dernière année d’engagement avant de rejoindre librement le club madrilène. D’après plusieurs médias locaux et étrangers, le natif de Bondy a pris sa décision et les multiples tentatives du PSG aussi alléchantes les unes que les autres ne devraient pas lui faire changer d’avis. Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, Mbappé dispute ses derniers mois dans la capitale.

Conscient de cet état de fait, le Paris SG scrute déjà le marché afin de lui trouver un digne successeur, qui devrait être Erling Haaland. Même si son nom est associé avec insistance aux Merengues, l’international norvégien de 21 ans va s’engager en faveur du PSG pour prendre la place de Mbappé au milieu de Lionel Messi et Neymar. Tom Hamilton, journaliste pour la chaîne américaine ESPN, assure que dans la bataille de titans qui s’annonce pour le Golden Boy 2020, le club de Nasser Al-Khelaïfi part avec les faveurs des pronostics vu les scénarios qui se présentent.

« Je m'attends à ce que le Bayern Munich s'intéresse à Haaland, le directeur sportif Hasan Salihamidzic ayant récemment déclaré que le club serait un "amateur" s'il n'étudiait pas la possibilité de recruter l'attaquant du Borussia Dortmund. Cela dit, le club dispose d'un budget très serré et devrait transférer un certain nombre de ses meilleurs éléments, ce qui pourrait le dépasser », explique le journaliste anglais.

Puis d'ajouter : « Si Mbappé part à Madrid, le PSG se tournera sûrement vers Haaland pour combler ce vide. Je pense que Kane va rejoindre City, et que le PSG va payer la clause libératoire de 75 millions d'euros de Haaland et réaliser un autre transfert incroyable. » Un scénario parfait, d’autant plus qu’à Madrid Kylian Mbappé aurait adressé une forte demande aux dirigeants, en prélude de son arrivée en 2022.

Mbappé veut être au centre des attentions

En effet, selon Radio Marca, via Melchor Miralles, Kylian Mbappé est toujours d'accord pour rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Mais à une seule condition : que la Maison-Blanche ne signe pas Erling Haaland en parallèle. Le média espagnol explique que le numéro 7 du Paris Saint-Germain ne veut pas partager l’affiche à Madrid avec un joueur présenté par plusieurs observateurs comme son prochain concurrent direct au Ballon d’Or pour les années à venir. Le PSG pourrait donc avoir une belle ouverture pour Haaland.

