PSG : L’énorme confession de Messi après Argentine-Venezuela

09 septembre 2021

Fraîchement débarqué au PSG, Lionel Messi aurait pu passer toute sa première saison en Ligue 1 à l'infirmerie. L'ancien attaquant du Barça est revenu sur ce fait de jeu qui a failli lui coûter très cher.

Lionel Messi a eu chaud contre le Venezuela

Actuellement en sélection avec l’Argentine, Lionel Messi a accordé une interview à la chaîne américaine ESPN. L’attaquant du Paris Saint-Germain est revenu sur le match entre l’Albiceleste et le Venezuela comptant pour les éliminatoires de la zone Amérique du Sud pour la Coupe du monde 2022. Le septuple Ballon d’Or avoue avoir eu très peur après le tacle assassin au niveau du tibia dont il a été l’objet de la part du défenseur vénézuélien Luis Adrien Martinez.

« J’ai senti ma jambe se dérober par-derrière, j’ai aussi senti quelque chose dans mon genou. Pendant le match, j’ai ressenti quelques douleurs. Par chance, ce n’était qu’un coup et rien de plus, mais ça m’a inquiété à ce moment-là. Le coup de pied était moche », a déclaré le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain. Heureusement, le joueur de 34 ans a eu plus de peur que de mal puisqu’il était dans le onze de départ qui devait affronter le Brésil quelques jours plus tard.

PSG : Lionel Messi envoie un message très fort

Après 21 ans passés sous le maillot du FC Barcelone, Lionel Messi a rejoint le Paris Saint-Germain cet été. S’il est encore loin de la retraite, la star argentine assure que son jeu a nettement évolué. « J’ai énormément grandi comme joueur, j’ai essayé d’assimiler et d’apporter d’autres choses à mon jeu. Aujourd’hui, je recule un peu plus derrière, j’essaie de ne pas me contenter de jouer dans le dernier tiers du terrain. Je cherche à être davantage passeur, à maîtriser le rythme et le tempo du match. Je n’ai plus l’accélération d’antan, mais j’arrive encore à créer du danger », a expliqué le protégé de Mauricio Pochettino.

Alors que Lionel Messi doit affronter la Bolivie avec l'Argentine cette nuit, une double menace plane sur la tenue de la rencontre. En effet, un cuisinier de la sélection argentine a été testé positif au Covid-19, avec la crainte d'une plus grande contagion. Selon TyC Sports, toute la sélection argentine s'est dans la foulée soumise à des tests antigéniques qui se sont tous avérés négatifs. Mais la menace d'une contagion n'est pas totalement à écarter.