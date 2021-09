OM Mercato : Valère Germain lâche ses vérités à Marseille

Publié par Timothée Jean le 10 septembre 2021 à 16:20

Nouvelle recrue offensive de Montpellier HSC, Valère Germain s’est exprimé sur son passage à l’ OM. Le néo-montpelliérain a vidé son sac sur son départ de l' Olympique de Marseille, tout en égratignant au passage Jorge Sampaoli.

OM Mercato : Valère Germain déçu de Marseille et Sampaoli

Valère Germain va poursuivre son aventure en Ligue 1 cette saison. Libre depuis la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, le 30 juin dernier, l’attaquant français a officiellement rebondi à Montpellier HSC. Il tentera de relancer sa carrière au MSHC après un passage difficile à Marseille.

Dans une interview accordée à Midi Libre, Valère Germain est d’ailleurs revenu sur cette saison difficile sous les couleurs de l' OM et n’a pas caché sa frustration. L’attaquant de 31 ans s’est plaint du traitement qu'il a subi à l'Olympique de Marseille, tant au niveau de son temps de jeu que de son positionnement en attaque. « J’ai vécu deux ultimes saisons compliquées (à l'OM). J'ai joué à droite, à gauche. Je peux donner un coup de main sur un côté, mais ce n'est pas là où mes qualités sont mises en avant », a regretté Valère Germain, titularisé qu’à cinq reprises en Ligue 1 la saison dernière. Une preuve irréfutable que la relation entre le buteur et l’entraîneur marseillais n’était plus au beau fixe.

Valère Germain heureux de rejoindre Montpellier HSC

Après cet épisode compliqué à l'Olympique de Marseille, l’ancien Monégasque va arborer une nouvelle tunique et n'a pas caché sa joie de rejoindre le MHSC. Il compte tout donner pour aider sa nouvelle équipe à atteindre ses objectifs cette saison. « J'ai faim de retrouver du plaisir, j'ai envie de retrouver un plaisir simple de jouer au football. Aujourd'hui ce sont de nouvelles couleurs, je suis fier de porter ce maillot, je vais tout donner », a-t-il déclaré.