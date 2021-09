Ex - ASSE Mercato : Wesley Fofana drague ouvertement un rival

Publié par Ange A. le 11 septembre 2021 à 07:05

Ancien défenseur de l’AS Saint-Étienne, Wesley Fofana n’exclut pas un retour en France. Le joueur formé à l’ ASSE vient de dévoiler son club français préféré dont il aimerait arborer le maillot.

Wesley Fofana dévoile son club français préféré

Victime d’un terrible tacle lors de la présaison, Wesley Fofana ne rejouera pas avant 2022. Le défenseur central de Leicester City souffre d’une fracture du péroné. En convalescence, l’ancien de l’AS Saint-Étienne a répondu à quelques de Oh My Goal. Le joueur formé à l’ ASSE a notamment surpris en dévoilant son club français préféré, sa réponse a de quoi faire rougir son club formateur. « L’OM. C’est mon club, celui que j’ai supporté étant petit, et que je supporte toujours. Quand je regarde les matches de l’OM, je suis comme un fan. Je crie, je chante, c’est comme ça, c’est mon club », a assuré le défenseur âgé de 20 ans.

Un retour en Ligue 1 à l’ OM, sa réponse

Grand fan de l’Olympique de Marseille, Wesley Fofana rêve évidemment de défendre un jour les couleurs du club phocéen. « L’ OM. Ça restera toujours un rêve. Peut-être que ça va se passer dans ma carrière, je ne sais pas, je ne peux pas savoir », a indiqué le natif de Marseille. Pour le moment, un retour en Ligue 1 encore moins du côté du club phocéen semble encore loin pour Fofana. Recruté contre 35 millions d’euros (hors bonus) l’été dernier, l’ancien de Saint-Étienne est encore sous contrat jusqu’en 2025 avec les Foxes. À moins d’une offre mirifique de son club de cœur, il est parti pour rester de longues années encore à l’étranger.