OM : Dieng, Lopez, Perez, Sampaoli partage les bons points

Publié par Ange A. le 12 septembre 2021 à 07:45

L’Olympique de Marseille s’est imposé samedi sur la pelouse de l’AS Monaco (0-2). Satisfait du résultat, Jorge Sampaoli n’a pas tari d’éloges vis-à-vis de certains de ses poulains.

La satisfaction de Sampoli après Monaco

Après sa victoire contre l’AS Saint-Étienne, l’Olympique de Marseille s’est offert un précieux succès ce samedi. L’ OM est allé s’imposer (0-2) sur la pelouse de l’AS Monaco, un concurrent direct aux places européennes. En l’absence de Dimitri Payet, c’est le jeune Bamba Dieng qui a porté Marseille. Un doublé du Sénégalais a en effet permis au club phocéen de repartir victorieux de Louis II. Entraîneur du club phocéen, Jorge Sampaoli n’a pas caché sa satisfaction après le coup de sifflet final. « Ç’a été un très bon match pour nous. Les joueurs ont joué sur un terrain difficile, contre un concurrent direct. Ça va nous permettre de croire encore plus en nos qualités », a confié le technicien selon les propos relayés par L’Équipe.

Sampaoli s’enflamme pour Dieng et Peres

Après la rencontre, Jorge Sampaoli a notamment salué les performances de Bamba Dieng et Luan Peres. Le coach de l’Olympique de Marseille assure qu’il n’est pas surpris du niveau affiché par le Sénégalais contre l’AS Monaco. « Je savais qu’il allait faire beaucoup de dégâts dans la position qu’il a occupée, notamment pour partir dans le dos de la défense de Monaco. Il a beaucoup d’explosivité et une belle qualité de tir. C’est un joueur avec un potentiel très grand qu’a le club », a souligné l’entraîneur de l’OM. Lequel affiche sa surprise face à la progression du défenseur central brésilien. « Luan Peres a connu une adaptation très rapide dans ce Championnat. Je le connaissais de Santos, mais il me surprend car il est encore à un niveau supérieur. C’est un bon défenseur. Il joue avec beaucoup de détermination », a-t-il révélé.

Les raisons de la titularisation de Pau Lopez

Dans sa sortie, Jorge Sampaol a également expliqué pourquoi Steve Mandanda état remplaçant. « C’est une question de rotation. Pau récupérait d'une blessure, on voulait qu’il ait du temps de jeu. Steve est le gardien emblématique du club, mais j’essaye de faire en sorte que tous les joueurs aient du temps de jeu, et qu’il y ait une concurrence saine à tous les postes. On savait que Pau allait répondre présent », s’est justifié le coach marseillais.