PSG Mercato : Leonardo a conclu une affaire exceptionnelle !

Publié par JEAN-LUC D le 12 septembre 2021 à 11:14

Dans les toutes dernières heures du mercato estival, Leonardo a réussi à boucler le prêt avec option d’achat de Nuno Mendes en provenance du Sporting Portugal. Pour Danilo Pereira, milieu de terrain du PSG, son directeur sportif a réalisé une très belle affaire avec son jeune compatriote.

Danilo : « Nuno Mendes va apporter beaucoup d'options »

Après avoir recruté le latéral droit marocain Achraf Hakimi pour 71 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain cherchait un arrière gauche pour équilibrer l’effectif de Mauricio Pochettino. Dans les dernières heures du mercato estival, le directeur sportif des Rouge et Bleu est parvenu à conclure un accord avec son homologue du Sporting Portugal pour Nuno Mendes. L’international portugais de 19 ans a rejoint le PSG dans le cadre d’un prêt de 7 millions d’euros avec option d’achat fixée à 7 millions d’euros.

Le jeune homme a même disputé ses premières minutes en match officiel avec son nouveau club samedi face à Clermont Foot. Interrogé par Prime Video, le milieu parisien Danilo Pereira s’est réjoui de l’arrivée de son compatriote à qui il prévoit un grand avenir au Paris SG.

« C'est un jeune très talentueux, il va apporter beaucoup d'options à gauche, offensivement comme défensivement. C'est un jeune qui n'a peur d'attaquer, de faire des efforts offensivement. Je pense qu'il va beaucoup nous aider », a déclaré l’international portugais de 30 ans. De son côté, le principal concerné, lui, veut convaincre Leonardo de lever son option d’achat l’été prochain.

Nuno Mendes veut convaincre Leonardo et le PSG

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2025, Nuno Mendes ne compte pas forcément retourner dans son club formateur. Alors qu’il va côtoyer durant une saison entière de grosses mondiales comme Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le natif de Sintra veut convaincre Leonardo et le Paris Saint-Germain de payer les 40 millions d’euros de sa clause d’achat l’été prochain.

« Mon objectif, c'est de donner le maximum pour que le club me fasse confiance et que je reste définitivement. Je suis heureux d'être au Paris Saint-Germain. Je donnerai le maximum pour ce grand club, je le représenterai avec une immense fierté. Je vais tout donner chaque jour », a indiqué Nuno Mendes, qui sera mis en concurrence avec Abdou Diallo, Layvin Kurzawa et Juan Bernat.