PSG Mercato : Tebas lâche une révélation fracassante sur Messi

Publié par JEAN-LUC D le 12 septembre 2021 à 21:10

Mis en cause par Joan Laporta, président du Barça, pour le départ de Lionel Messi au PSG, le patron de la Ligue espagnole de football s’est enfin prononcé sur le sujet. Et Javier Tebas a fait une terrible révélation qui pourrait mettre le feu entre les dirigeants barcelonais et les socios.

Joan Laporta accuse la Liga pour Lionel Messi

Dans sa conférence de presse précédent le communiqué du FC Barcelone annonçant l’échec de la procédure de prolongation de Lionel Messi et donc son départ après 21 ans sous le maillot blaugrana, Joan Laporta a vivement accusé la Liga, fautive selon lui de l’échec de ce dossier.

« Je ne veux pas générer de faux espoirs. Lionel Messi a d’autres offres. Le fair-play existe toujours et le joueur va avoir besoin de temps pour faire son choix concernant son avenir. Cela fait deux mois que l’on négocie. On a proposé de lui payer 2 ans de salaire sur 5 ans et il a accepté. La Liga a refusé ce procédé qui est utilisé dans d’autres championnats. On s’est ensuite mis d’accord sur un contrat de 5 ans en se fixant un objectif de 2 ans pour que l’ère post Messi commence dans deux ans. La situation a fait que nous avons dû avancer cette limite », expliquait le successeur de Josep Maria Bartomeu en août dernier en conférence de presse.

Puis d’ajouter : « après une analyse technique des conditions économiques de la Liga, ils nous ont dit que le contrat avec Léo ne pouvait pas être enregistré. Ils nous ont dit que c'était bon si on acceptait le deal de CVC. Oui, on aurait reçu l'argent de CVC, mais on en aurait perdu le triple sur 50 ans. L'institution est le plus important. »

Pour le chef d'entreprise espagnol, si la star argentine a été contrainte de quitter le Barça et la Liga pour rejoindre le Paris Saint-Germain, c’est en partie à cause de l’institution de gestion du football espagnol. Une thèse erronée selon le patron de l’institution.

Javier Tebas riposte et dément la version de Laporta

Profitant d’une interview avec le quotidien catalan Sport, le patron de la Ligue Espagnole de Football est revenu sur le départ de Lionel Messi du Barça au PSG. Répondant aux accusations de Joan Laporta, Javier Tebas n’a pas mâché ses mots pour dire ses quatre vérités au nouveau président du club culé. Pour l’avocat de 59 ans, il n’y a aucun doute sur le fait que le départ du septuple Ballon d’Or aurait pu être évité si la direction barcelonaise le voulait vraiment.

« Je le sais de source sûre, son départ n’est pas lié à des raisons économiques. Cela aurait pu être évité », a lancé le dirigeant espagnol. Une sortie qui pourrait mettre le feu dans la maison barcelonaise déjà assez fragile depuis le départ de la Pulga.