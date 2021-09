Stade Rennais Mercato : Un dossier chaud bouclé aujourd'hui ?

Publié par Thomas le 15 septembre 2021 à 14:25

Après un mercato estival plein de promesses, le Stade Rennais réalise un début de saison en dents de scie. Si les premiers matchs se voulaient prometteurs, notamment après la qualification en Ligue Europa Conférence, les hommes de Bruno Genesio enchaînent les contre performances depuis plusieurs semaines, de quoi inquiéter les fans Rouge et Noir. Malgré ces tendances négatives, le SRFC s’apprête aujourd’hui à boucler un dossier important, et cela malgré la fin du marché des transferts.

Stade Rennais : M’Baye Niang à Bordeaux, dénouement proche

Placé dans la liste des indésirables par Bruno Genesio depuis plusieurs mois, l’attaquant sénégalais M’Baye Niang est plus que jamais proche d’un départ. Annoncé du côté de la Gironde, l’ancien milanais avait récemment vu l’opération se suspendre, faute d’accord financier trouvé. Cependant, comme l’avance le quotidien L’Équipe, les négociations auraient repris de plus belle ces dernières heures, et les deux parties se montrent optimistes.

Les Girondins de Bordeaux, actuellement lanterne rouge de Ligue 1, n’avaient pas été en mesure de recruter un attaquant cet été, entre autres à cause de grave problèmes financiers. Arrivé cet été à la tête du FCGB, Gérard Lopez fait depuis quelques jours le forcing pour enrôler M’Baye Niang, sous contrat jusqu’en juin 2023 au Stade Rennais. Bordeaux utiliserait une clause de la LFP, permettant aux clubs de Ligue 1 de faire une signature supplémentaire après la date limite, tant que le joueur est en France.

Les Girondins espèrent voir débarquer le joueur de 26 ans dans les prochaines 24h. Niang s'est entretenu avec les dirigeants du club Marine et Blanc et notamment le manager Vladimir Petković. Selon le quotidien sportif, ces derniers auraient conclu un accord de principe, selon lequel l’attaquant réduirait son salaire de plus de 60 %. De son côté, Rennes profiterait de ce départ, pour se renforcer davantage en charnière centrale, un secteur très amoindri cette saison malgré la signature de Loïc Badé.