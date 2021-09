OM Mercato : Un champion du monde à Marseille cet hiver ?

Publié par Ange A. le 16 septembre 2021 à 05:45

Particulièrement actif lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille pourrait signer un renfort de prestige cet hiver. En délicatesse en Serie A, un milieu de terrain pourrait effectuer son retour au bercail en rejoignant les rangs de l’ OM.

Un renfort de prestige pour l’ OM cet hiver ?

Alors que la saison en est encore à ses prémices, l’Olympique de Marseille s’attèle à boucler quelques signatures. L’ OM espère en effet prolonger les contrats de ses minots Boubacar Kamara et Bamba Dieng. Le premier était annoncé sur le départ cet été à un an de l’échéance de son contrat mais n’a pas bougé. Quant au second, ses récentes performances ont poussé la direction à revoir sa situation contractuelle. Outre ces deux dossiers en suspens, Pablo Longoria aurait déjà le mercato hivernal en tête. Pour cette prochaine fenêtre des transferts, le club phocéen aura encore une belle opportunité à jouer avec Steven Nzonzi. Le milieu de terrain de retour à l’AS Rome cet été après un prêt d’un an et demi au Stade Rennais était courtisé par Marseille cet été. En fin de contrat en juin prochain, il pourrait rejoindre le club provençal cet hiver.

Une seconde chance pour Marseille dans le dossier Nzonzi

Comme le révèle Il Tempo, Steven Nzonzi s’est montré ferme au sujet de son avenir. La publication transalpine assure que le champion du monde 2018 a rejeté toutes offres reçues par l’AS Rome ces derniers jours. Le milieu de 32 ans aurait notamment décliné des propositions d’Al Rayyan ou encore du Benfica Lisbonne. Pas dans les petits papiers de José Mourinho, le nouvel entraîneur de la Louve, l’ancien du Stade Rennais s’apprête à vivre une première moitié de saison compliquée. Reste maintenant à savoir si l’ OM va passer à l’action pour recruter Nzonzi cet hiver. Le milieu de terrain attendrait d’ailleurs le prochain mercato pour changer d’air comme le révèle la même source.