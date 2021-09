RC Lens Mercato : Un Algérien promis au Racing cet hiver ?

Publié par Ange A. le 16 septembre 2021 à 09:45

Quelques jours après la fermeture du mercato estival, le RC Lens se projette déjà sur la fenêtre des transferts de janvier. Les Sang et Or auraient coché le nom d’un milieu algérien pour se renforcer cet hiver.

Un international algérien dans le viseur du RC Lens

Pour sa deuxième saison d’affilée dans l’élite, le Racing Club de Lens s’est particulièrement renforcé cet été. Invaincus en championnat, les Sang et Or réalisent d’ailleurs un bon début de saison avec une 5e place en Ligue 1 Uber Eats. Alors que la saison en est encore à son amorce, la direction de Lens s’activerait déjà pour le mercato d’hiver. Le club artésien viserait un milieu de terrain algérien pour se renforcer à la mi-saison. MSV Foot révèle en effet un intérêt des Sang et Or pour Adem Zorgane. Âgé de 21 ans, l’international algérien (1 sélection) évolue actuellement au RSC Charleroi, club qu’il a rejoint cet été en provenance de Paradou (D1 Algérienne).

Zorgane, un bon coup pour le Racing cet hiver ?

Avec Charleroi, Adem Zorgane vit sa première expérience sur le Vieux Continent. Il réalise un bon début de saison avec le club belge, 4e du championnat et seule équipe encore invaincue en Jupiler Pro League. Le milieu algérien compte un but et une passe décisive en 5 apparitions cette saison. Suffisant pour taper dans l’œil du RC Lens comme le révèle l’insider sur son compte Twitter. Outre le pensionnaire de Ligue 1, Zorgane serait également sur les tablettes des Allemands du Hertha Berlin d’après la même source. Son contrat avec la formation belge est encore valide jusqu’en 2025. Sa valeur marchande sur Transfermarkt est estimée à 3,3 millions d’euros.