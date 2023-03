Publié par Dylan le 25 mars 2023 à 12:20

Présent depuis 2019 dans l'effectif du RC Lens, un attaquant français a décidé de marquer son passage à travers un geste surprenant.

Le RC Lens appréciera. Alors que le club artésien doit affronter le Stade Rennais lors de la 29ème journée de Ligue 1 samedi prochain, il a reçu une jolie déclaration d'amour de la part d'un attaquant. Présent au Racing depuis 2019, c'est Florian Sotoca qui s'est fait remarqué à travers un geste étonnant. L'ancien Grenoblois a voulu marquer son passage au club en profitant de l'opération « Aux noms de Bollaert » menée par le RC Lens lui-même.

Celle-ci propose à tous les amoureux des Sang-et-Or d'acheter une plaque avec son nom, son prénom et un souvenir lié au Racing. Cette dernière sera ensuite apposée sur les grilles du stade Bollaert-Delelis. Sotoca a donc commandé sa propre plaque où il rappelle son but décisif contre l'US Orléans en mars 2020, synonyme de montée en Ligue 1 du RC Lens. Un message plein d'amour envoyé aux supporters, qui pourront se souvenir de ce moment à vie.

Florian Sotoca va laisser une trace indélébile au RC Lens

En apposant sa plaque sur les grilles du stade Bollaert-Delelis, Florian Sotoca inscrit donc son nom dans l'histoire du club. Le joueur en est très fier et n'a pas hésité une seconde à confier ce petit secret sur son compte Instagram. On peut y voir une photo avec sa plaque, accompagnée de la légende suivante : « Très heureux d’avoir commandé ma plaque et de laisser une empreinte aux milieux des vôtres, à vie ! Forcément ce penalty contre Orléans restera gravé en moi, j’ai donc choisi les façades de la Delacourt pour y apposer ma plaque. #FierDÊtreLensois ».

Une déclaration d'amour qui plaira assurément au Racing, à nouveau en forme depuis quelques matchs. Grâce aux récents succès contre Clermont (4-0) et Angers (3-0), le club dirigé par Franck Haise a retrouvé et conforté sa place sur le podium de la Ligue 1. Les Sang-et-Or comptent désormais 3 points d'avance sur leur principal poursuivant, l'AS Monaco. Malgré les espoirs d'Europe bien présents, la cellule de recrutement du club continue de cibler des possibles renforts cet été, pour pallier les futurs départs.