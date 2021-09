PSG Mercato : Rüdiger dit non à Chelsea, accord avec le Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 16 septembre 2021 à 21:29

Et si Antonio Rüdiger débarquait au PSG lors du prochain mercato hivernal ? Le défenseur central allemand refuse de prolonger son contrat à Chelsea et un départ pourrait donc être envisagé en janvier.

Chelsea anticipe le départ de Rüdiger

Avec les pépins physiques de Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain se serait mis à la recherche d’un nouveau défenseur central. Si le nom de Kalidou Koulibaly est toujours associé au club parisien, Leonardo garderait aussi un oeil sur Antonio Rüdiger. En fin de contrat à Chelsea, l’international allemand n’a toujours pas paraphé un nouvel engagement. Selon les révélations divulguées ces dernières heures par ESPN, Antonio Rüdiger réclamerait 234.000 euros par semaine pour prolonger.

Mais le club londonien ne compte pas répondre favorablement aux exigences de l’ancien joueur de l’AS Roma. Même s’ils veulent qu’il reste et poursuive l’aventure à Londres, les dirigeants des Blues ne sont prêts à offrir à leur défenseur de 28 ans que 176.000 euros hebdomadaires. Une chose que le natif de Berlin refuse et les discussions sont interrompues entre les deux parties. The Telegraph précise même que Chelsea commence à s’inquiéter et ne pense pas qu’un accord pourrait être trouvé d’ici le 1er janvier 2022, date à laquelle Rüdiger sera libre de négocier avec d’autres écuries.

Le champion d’Europe en titre aurait alors rouvert le dossier Jules Koundé. L’entraîneur de l’équipe anglaise est un grand fan de l’international français du FC Séville, déjà visé cet été. Une offensive serait d’ores et déjà programmée pour cet hiver puisque l’Allemand, lui, devrait aller voir ailleurs. Intéressé par le compatriote de Julian Draxler, le Paris Saint-Germain se serait rapproché de son entourage pour évoquer un transfert en janvier. ESPN assure que l’idée d’intégrer l’équipe de Mauricio Pochettino ne déplaît pas forcément à Rüdiger, même si pour le moment il n’a pas encore pris de décision. Cependant, le PSG n’est pas seul sur ce coup et Leonardo devra s’attendre à une rude bataille sur ce dossier.

Le PSG à la lutte avec le Real pour Rüdiger

La chaîne sportive américaine indique également que le Real Madrid surveille la situation d’Antonio Rüdiger à Chelsea. Le Bayern Munich et Tottenham seraient aussi sur les rangs pour tenter de récupérer le joueur si Chelsea le place sur le marché. The Telegraph confirme la tendance concernant l’avenir de Rüdiger et assure que son départ est clairement envisagé à Londres. Le tabloïd britannique révèle même que pour l’heure, c’est le Paris SG qui tient la corde dans ce dossier. Leonardo pourrait même parvenir à un accord avec son agent dans les semaines à venir.

Affaire à suivre…