Stade Rennais : Bordeaux, mise au point dans le dossier Niang

Publié par Ange A. le 17 septembre 2021 à 02:10

Après son prêt en Arabie Saoudite, M’Baye Niang est de nouveau un candidat au départ au Stade Rennais. Ces derniers jours, l’attaquant sénégalais est annoncé chez les Girondins de Bordeaux. L’agent de l’avant-centre du SRFC a fait le point sur ce dossier encore de son dénouement.

L’agent de M’Baye Niang fait la lumière sur son départ à Bordeaux

De retour d’un prêt infructueux chez les Saoudiens d’Al-Ahly, M’Baye Niang est sans avenir au Stade Rennais. L’attaquant de 26 ans n’entre pas pour le moment dans les plans de Bruno Genesio, le coach du SRFC. Bien que le mercato estival soit officiellement clos, l’avant-centre sénégalais pourrait rebondir chez un rival de Ligue 1. La LFP autorise en effet aux clubs de se renforcer avec des jokers du terroir. C’est sous cette forme que les Girondins de Bordeaux souhaitent enrôler Niang. Mais pour le moment, l’attaquant de Rennes est encore loin d’un départ au FCGB. Une tendance encore confirmée par Badou Sambagué. L’agent du joueur a fait la lumière sur l’évolution du dossier.

Ça se complique pour un départ de Niang du Stade Rennais

Comme l’indique le représentant du joueur, M’Baye Niang n’est pas encore proche de s’engager avec les Girondins de Bordeaux. « Il n’existe aucun accord entre M’Baye Niang et Bordeaux et entre le Stade Rennais et les Girondins. Nous discutons avec Admar Lopes avec qui j’entretiens de bons rapports. Vu le contexte girondin, M’Baye est prêt à aider le club et faire des efforts financiers », a déclaré l’agent selon les propos révélés par Foot Mercato. S’il se veut optimiste, Badou Sambagué reste prudent concernant l’issue des négociations. « On va essayer de finaliser le dossier, mais si nous ne parvenons pas à un accord, il sera à la disposition du Stade Rennais, où il dispose d’un contrat jusque juin 2023 », a-t-il confié.