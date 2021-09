Stade Rennais : Les Girondins refroidis pour M'Baye Niang

Publié par Ange A. le 18 septembre 2021 à 07:10

Le Stade Rennais espérait se séparer de M’Baye Niang cet été. Annoncé chez les Girondins de Bordeaux, le Sénégalais devrait finalement rester à Rennes. Julien le Bée vient encore de jeter un froid sur la signature de l’avant-centre de 26 ans au FCGB.

Stade Rennais : M’Baye Niang rattrapé par ses déboires ?

De retour d’un prêt infructueux d’Al-Ahly, M’Baye Niang était encore annoncé sur le départ lors du mercato d’été. Alors que le marché des transferts a officiellement fermé ses portes, l’avant-centre peut toujours quitter le Stade Rennais, mais uniquement pour un autre club français. En quête d’un attaquant de pointe, les Girondins de Bordeaux ont jeté leur dévolu sur le joueur du SRFC. Alors que les négociations sont au point mort, Julien le Bée vient encore de discréditer l’attaquant rennais. Le confrère estime que le FCGB réaliserait une mauvaise affaire en enrôlant le joueur de 26 ans. Outre ses récentes difficultés à se trouver un point de chute, le Sénégalais est accablé pour son état physique.

Niang, une piste à oublier pour les Girondins selon le Bée

« C’est vraiment un joueur qui a eu pas mal de soucis. Ce qui m’alerte, c’est qu’il a eu plusieurs transferts récents avortés, que ce soit à Marseille, à Saint-Etienne […] Et puis, je ne sais vraiment pas si un joueur qui n’a pas eu de compétition réelle depuis presque un an, s’il va réussir à être performant tout de suite », a lâché le journaliste sur les ondes de Gold FM. Pour le confrère, en signant M’Baye Niang, Bordeaux s’offrirait un nouveau flop du calibre de Ben Arfa. « J’ai peur qu’on soit déçus comme on l’a été comme Hatem Ben Arfa ou d’autres joueurs. Ce serait un pari, mais j’ai l’impression que ce serait un pari un peu raté, c’est l’avenir qui nous le dira s’il signe », a-t-il poursuivi. Comme pour dire que le Stade Rennais est encore loin d’en avoir fini avec M’Baye Niang. Lequel est encore sous contrat jusqu’en 2023.