OL Mercato: Denayer fait une importante déclaration sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 18 septembre 2021 à 21:30

Débarqué en août 2018 en provenance de Manchester City contre une enveloppe de 10 millions d’euros, Jason Denayer est dans sa dernière année de contrat avec l’OL. Alors qu’il n’a toujours pas paraphé un nouveau bail, le défenseur central belge a fait une importante déclaration sur son avenir.

Mercato OL : Jason Denayer lance un appel à la direction

Jason Denayer va-t-il faire ses valises à l’issue de la saison pour quitter l’Olympique Lyonnais ? Libre le 30 juin prochain, l’international belge de 26 ans n’a toujours pas renouvelé son engagement avec le club olympien. Mais ce n’est pas faute d’envie. En effet, profitant de son passage en conférence de presse ce samedi, l’ancien défenseur central de Galatasaray a ouvertement lancé un message fort à son président Jean-Michel Aulas ainsi qu’au directeur sportif de Lyon, Juninho. Le compatriote de Kevin De Bruyne aimerait poursuivre l’aventure avec les Gones.

« Cette situation ne me perturbe pas. Je suis superbement bien au club. J'aimerais prolonger. Il y a des négociations, cela peut prendre plus de temps. La relation est toujours saine », a déclaré le protégé de Peter Bosz. Les négociations entre les dirigeants de l’Olympique Lyonnais et les représentants de Denayer durent depuis plusieurs mois. Mais si rien n’est encore signé entre les deux parties, Jean-Michel Aulas garde sa sérénité dans ce dossier.

OL Mercato : Aulas n'est pas « inquiet » pour Denayer

En juin dernier, sur le plateau de « Tant qu'il y aura des Gones », Jean-Michel Aulas s’était déjà prononcé sur la prolongation de Jason Denayer à l'Olympique Lyonnais. Le président des Gones s’était voulu rassurant sur la situation du natif de Jette. « On était tout proche d'un accord. Je pense que le fait de ne pas être en Ligue des champions a joué. C'est un garçon sympathique, il ne faut pas s'inquiéter. On va discuter à son retour de l'Euro », avait indiqué le boss du club lyonnais. La balle est désormais dans le camp du directeur sportif Juninho qui devrait relancer prochainement le dossier.