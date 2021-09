PSG Mercato : Leonardo lâche une vérité implacable sur Messi !

Publié par JEAN-LUC D le 19 septembre 2021 à 16:33

À la surprise générale, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone, en fin de contrat, pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain cet été. Leonardo, directeur sportif du PSG, est revenu sur ce feuilleton totalement fou.

Lionel Messi n’avait pas prévu de venir au PSG !

S’il avait voulu quitter le FC Barcelone durant l’été 2020, c’est finalement un an plus tard que Lionel Messi a quitté le club catalan, mais cette fois contre sa volonté. En effet, cet été, le septuple Ballon d’Or a été contraint de changer d’air après 21 ans passés sous le seul maillot barcelonais. Pourtant, il n’avait pas du tout prévu de s’en aller. Et c’est Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain qui confirme cette tendance dans l’avenir de la Pulga avant son arrivée chez les Rouge et Bleu.

« Son idée, c’était de rester à Barcelone. Je ne peux pas cacher qu’on a eu des contacts avant, mais toujours après le mois de janvier, à six mois de la fin de son contrat. On n’a jamais contacté Messi avant le mois de janvier 2021. C’était clair que son envie, c’était de rester et peut-être y finir sa carrière », a déclaré le directeur sportif du PSG lors d’un entretien avec Canal+. Le vice-champion de France en titre a donc su sauter sur cette occasion pour réaliser l’un des plus gros coups de l’histoire du football. Au grand regret du joueur lui-même ?

Messi frustré de ne pas avoir fait ce qu'il voulait

D’accord avec Joan Laporta pour parapher un nouveau bail, Lionel Messi a finalement été recalé pour des problèmes économiques. L’enfant de Rosario n’a donc pas eu le choix et s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023 avec une saison supplémentaire en option. Mais bien qu’il soit heureux dans la capitale française, Messi n’a pas vraiment bien pris la tournure des évènements autour de lui, l’obligeant à quitter contre son gré le FC Barcelone.

« Il y a des détails qui n'ont pas été racontés et qui seront expliqués dans le livre, mais l'une des choses qui peuvent être expliquées est que dans l'interview qu'il m'a donnée à Paris, il a dit à ses fils en décembre qu'il restait à Barcelone. Lors de la discussion que nous avons eue, il a également reconnu que même si Thiago courait et portait le maillot du PSG, il portait tout cela en lui. Il passe un bon moment et il est excité, mais il est frustré de ne pas avoir fait ce qu'il voulait faire », a expliqué Guillem Balague, journaliste pour la BBC et Sport, lors d’une interview avec Sphera Sports.