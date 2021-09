PSG Mercato : Navas, Donnarumma, Rico déballe sur la concurrence

Publié par JEAN-LUC D le 21 septembre 2021 à 12:10

Déjà barré par Keylor Navas au poste de gardien de but, Sergio Rico a vu débarquer Gianluigi Donnarumma au PSG cet été. Interrogé par un média espagnol, le portier parisien s’est prononcé sur la concurrence qui règne chez les Rouge et Bleu.

Sergio Rico : « Chacun connaît très bien son rôle »

Poussé vers la sortie cet été, Sergio Rico n’est pas finalement pas parti du Paris Saint-Germain, faute d’avoir trouvé un nouveau point de chute. Et depuis le début de la saison, l’ancien gardien de but du FC Séville n’a pas encore disputé la moindre minute en match officiel avec le PSG. Profitant d’une interview avec le magazine Panenka, le portier de 28 ans a évoqué la concurrence à son poste avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

« Il y a une concurrence très saine, chacun connaît très bien son rôle. On vit ça bien, surtout dans mon cas. Je suis ami avec Keylor qui est une personne incroyable », a déclaré l’international espagnol. Puis d’ajouter : « Si comme gardien il est bon, comme personne il l’est autant, voire meilleur. C’est un bon ami et cela rend la concurrence d’autant plus facile à vivre. Au final, nous cherchons tous à ramer dans le même sens. Quel que soit celui qui joue, nous devons être contents, l’important, c’est que les résultats suivent. » Sous contrat jusqu’en juin 2024, Sergio Rico est revenu sur sa situation personnelle.

Sergio Rico vit une « situation compliquée » au PSG

Avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, les chances de voir Sergio Rico avoir du temps de jeu cette saison avec le Paris Saint-Germain sont très minces. Transféré définitivement durant l’été 2020 après une saison en prêt et un chèque de 6 millions d’euros, le natif de Séville ne fait pas vraiment partie des plans de Mauricio Pochettino. Depuis le début de saison, il ne figure même pas sur les feuilles de matchs. D’ailleurs, il ne figure pas sur la liste des joueurs retenus pour la Ligue des champions. Il est donc passé numéro 4 dans la hiérarchie derrière Alexandre Letellier, inscrit sur la liste pour la C1. Sergio Rico a d’ailleurs reconnu que sa situation est compliquée au PSG, même s’il privilégie l’équipe.

« Mon objectif ? La situation est compliquée, mais par exemple, ce serait formidable de jouer contre Séville. Ce serait un match très spécial, même s'il me briserait le cœur. Quoi qu'il en soit, l'objectif numéro un est maintenant que l'équipe atteigne ses objectifs et que tout se passe comme il se doit », a expliqué le gardien formé à Séville. Selon plusieurs sources concordantes, Rico devrait quitter le Paris SG l’hiver prochain. Transfermarkt estime sa valeur à 7 millions d’euros.