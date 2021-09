Vente ASSE : Claude Puel fait une déclaration tonitruante !

Publié par JEAN-LUC D le 22 septembre 2021 à 02:05

C’est désormais confirmé, le Prince du Cambodge Norodom Ravichak est officiellement candidat à la reprise de l’ ASSE. Il l’a confirmé ce mardi sur les antennes de RFI. Claude Puel, l’entraîneur du club stéphanois, s’est prononcé sur le dossier.

Ravichak dévoile ses ambitions pour l’ ASSE

Candidat annoncé au rachat de l'AS Saint-Étienne, le prince cambodgien Norodom Ravichak a brisé le silence ce mardi pour confirmer son souhait de reprendre les Verts. L’homme d’affaires de 47 ans a annoncé ses grandes ambitions pour l’AS Saint-Étienne et assuré surtout sur le sérieux du projet qu’il nourrit pour les Verts.

« Je ne viens pas pour réaliser une opération financière. Je souhaite m’investir à long terme et prendre soin de l’ASSE. Si nous nous entendons, j’apporterai des moyens suffisants pour réaliser ces ambitions et permettre à Saint-Étienne de retrouver sa splendeur. Au-delà, je souhaite aussi promouvoir le football français et la Ligue 1 en Asie en mettant l’ASSE en avant.

Je pense notamment à développer des académies, point fort de l’ASSE, dans mon pays le Cambodge et dans d’autres pays du continent asiatique. Ce faisant, nous contribuerons en outre à promouvoir la ville de Saint-Étienne et sa région à l’étranger. Mon ambition pour Saint-Étienne est nationale et internationale », a expliqué Norodom Ravichak sur la radio internationale. Un projet ambitieux et intéressant pour l’avenir du club stéphanois, mais qui ne semble pas emballer pour autant Claude Puel.

Claude Puel : « je n’attends rien de la vente »

De passage en conférence de presse ce mardi midi, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne a répondu aux questions sur les négociations qui en cours en ce moment entre le Prince cambodgien Norodom Ravichak et la paire Roland Romeyer - Bernard Caïazzo autour du rachat de l’ASSE. « Je n’attends rien de la vente. Nous ne maîtrisons pas le calendrier. Je laisse ça à l’extérieur du groupe. Penser à ça ferait que nous ne serions pas dans l’action.. », a déclaré le technicien français dans des propos rapportés par RMC Sport. Autrement dit, Puel tient à rester concentré sur le terrain et appelle ses joueurs à faire de même.