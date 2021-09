ASSE : Vente, le Prince du Cambodge fait une annonce fracassante !

Publié par JEAN-LUC D le 21 septembre 2021 à 13:40

Le processus de vente de l’ ASSE est rentré dans sa dernière ligne droite avec l’intérêt confirmé du Prince du Cambodge. D’ailleurs, le principal concerné s’est prononcé en personne sur le sujet.

Norodom Ravichak confirme son intérêt pour l’ ASSE

Candidat déclaré au rachat de l'AS Saint-Étienne, le prince cambodgien Norodom Ravichak a accordé une interview à RFI. Une sortie médiatique qui va faire le bonheur de tous les amoureux des Verts. L’homme d’affaires asiatique de 47 ans ayant réaffirmé son intention de reprendre les rênes du club ligérien.

« Il est exact que je me suis porté officiellement candidat à la reprise de l’AS Saint-Étienne. Je suis passionné par le football et j’ai grandi en m’enthousiasmant pour le championnat français et bien sûr pour l’équipe de France. C’est ainsi que j’ai toujours eu une affection particulière pour l’ASSE qui occupe une place à part parmi les très grands clubs de l’hexagone », a déclaré Norodom Ravichak avant de dévoiler ses grandes ambitions pour les Verts.

Norodom Ravichak dévoile ses grandes ambitions

Si Roland Romeyer et Bernard Caïazzo cherchaient un nouvel investisseur capable de permettre à l’AS Saint-Étienne de retrouver son lustre d’antan, Norodom Ravichak s’annonce comme l’homme providentiel. Le prince cambodgien assure qu’il veut justement reprendre Sainté avec des moyens conséquents qui lui permettront de retrouver son rayonnement du passé.

« Je ne viens pas pour réaliser une opération financière. Je souhaite m’investir à long terme et prendre soin de l’ASSE. Si nous nous entendons, j’apporterai des moyens suffisants pour réaliser ces ambitions et permettre à Saint-Étienne de retrouver sa splendeur. Au-delà, je souhaite aussi promouvoir le football français et la Ligue 1 en Asie en mettant l’ASSE en avant. Je pense notamment à développer des académies, point fort de l’ASSE, dans mon pays le Cambodge et dans d’autres pays du continent asiatique. Ce faisant, nous contribuerons en outre à promouvoir la ville de Saint-Étienne et sa région à l’étranger. Mon ambition pour Saint-Étienne est nationale et internationale » a-t-il indiqué au micro de la radio internationale.

Le Parisien a annoncé hier que les décideurs stéphanois ont rendez-vous ce mardi avec le cabinet KPMG pour étudier l’offre de Norodom Ravichak. Les prochaines heures s’annoncent donc décisives pour le rachat de l’AS Saint-Étienne.