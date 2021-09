Barça Mercato : Un ancien marseillais sondé par Barcelone

Publié par Timothée Jean le 24 septembre 2021 à 14:27

Alors qu’il reste très discret sur son avenir au Barça, Ronald Koeman a de fortes chances de s’en aller dans les prochaines semaines. Et parmi les pistes étudiées pour le remplacer, le nom de Marcelo Bielsa est évoqué.

Joan Laporta a beau réaffirmer sa confiance en l’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman n’est pas dupe. Le coach néerlandais a bien conscience que son avenir sur le banc du Barça est de plus en plus fragilisé. Et le triste match nul concédé hier soir face à Cadix (0-0), en clôture de la 6e journée de Liga, ne joue pas en sa faveur. À priori, le départ de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone ne serait plus qu’une question de temps.

Le journal Deportes Cuatro fait en effet le point sur ce dossier et confirme cette tendance. La direction du Barça explore plusieurs pistes en coulisses pour faire venir un nouvel entraîneur. Et l’une des pistes étudiées en interne mènerait à Marcelo Bielsa. Selon les informations du média espagnol, le brillant parcours du coach argentin à la tête de Leeds United en Angleterre a séduit les dirigeants catalans. L’ancien coach de l’ OM arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club britannique et le Barça se serait déjà positionné pour le recruter, selon la source.

Roberto Martínez, le grand favori ?

Mais Marcelo Bielsa n’est pas le seul nom coché par le FC Barcelone pour remplacer Ronald Koeman. El Mundo révélait récemment que les Catalans auraient une préférence pour Roberto Martínez. L’actuel sélectionneur de la Belgique ferait même office de favori pour ce poste devant Xavi Hernandez. Déjà convoité à plusieurs reprises ces dernières années, l’ancien capitaine du Barça ne ferait pas l’unanimité en interne. Les noms de Thierry Henry (adjoint dans la sélection de la Belgique) et Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) sont aussi évoqués.