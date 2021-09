OM : Lopez ou Mandanda titulaire ? Sampaoli répond enfin !

Publié par Thomas le 24 septembre 2021 à 19:50

Titulaire depuis quatre matchs avec l’ OM, la recrue espagnole Pau Lopez semble avoir gagné le poste de titulaire dans les buts olympiens au profit de Steve Mandanda. Auditionné aujourd’hui en conférence de presse, l’entraîneur marseillais, Jorge Sampaoli, a apporté une réponse claire sur la situation des deux joueurs.

OM : Sampaoli, "Steve est une idole"

C’est une semaine bien noire que vient de vivre l’Olympique de Marseille. Après le décès de son fan numéro 1, René Malleville, l’ OM a appris avec effroi l’accident mortel d’un groupe de supporters dans la nuit de mercredi à jeudi, tuant une personne et blessant huit autres. Ces dramatiques évènements sont venus ternir un début de saison sensationnel des Olympiens, qui n’ont toujours pas connu la défaite en Ligue 1. Deuxième du classement Ligue 1 derrière le PSG, les hommes de Jorge Sampaoli reçoivent le RC Lens ce dimanche.

Auditionné en conférence de presse ce vendredi après-midi en compagnie du défenseur Pol Lirola, l’Argentin a fait le point sur l’état physique de ses joueurs, et a répondu à une question cruciale, qui plane sur la cité phocéenne depuis plusieurs semaines.

Le technicien marseillais s’est montré ferme sur la situation délicate des gardiens à l’Olympique de Marseille. Recruté moins d’un million d’euros cet été, Pau Lopez est apparu dans le onze type de l’ OM lors des quatre dernières rencontres, reléguant sur le banc la légende du club Steve Mandanda.

Pour Sampaoli, la philosophie est la même : que le meilleure gagne. "Je n'ai pas envie de faire du politiquement correct, je ne sais pas. On voulait juste tester Pau Lopez, le voir à l'œuvre car un gardien est un élément dans un système de jeu. Aujourd'hui, je ne sais pas, je sais bien que Steve est une idole du club, il doit lutter contre un concurrent et un système. Il y a des comparaisons à faire entre les deux mais cela dépend aussi du résultat car cela dépend du fonctionnement. On choisira le meilleur pour chaque match, je sais que cela peut créer des polémiques avec l'histoire qu'à Mandanda dans ce club." Au club depuis 2008 (entrecoupé d’une saison à Crystal Palace), Steve Mandanda voit pour la première fois son statut de taulier des cages phocéennes mis en danger.