ASSE : La sortie cocasse d'un cadre sur la vente de Sainté

25 septembre 2021

Le dossier concernant la vente de l’AS Saint-Étienne a connu un important rebondissement avec l’intérêt de Norodom Ravichak, le prince du Cambodge. Cette vente de l’ ASSE ne semble pas néanmoins préoccuper Wahbi Khazri invité à se prononcer sur ce dossier avant la réception de l’OGC Nice.

Le commentaire de Wahbi Khazri sur la vente de l’ ASSE

À la peine sur le rectangle vert, l’AS Saint-Étienne intéresse néanmoins de potentiels investisseurs. L’ ASSE attend en effet un nouveau propriétaire depuis l’annonce des retraits de ses co-présidents Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Jusqu’ici, trois candidats sont en lice pour le rachat de Saint-Étienne. Le dernier prétendant en date est Norodom Ravichak. Prince du Cambodge, celui-ci serait disposé à miser 100 millions d’euros pour acquérir le club ligérien. Comme lui, Olivier Markarian et le fonds américain Terrapin Partners sont également intéressés par l’acquisition des Verts. Interrogé sur ce dossier, Wahbi Khazri a préféré botter en touche avec un brin d’humour. L’attaquant tunisien a une autre préoccupation à l’heure actuelle.

Wahbi Khazri et sa priorité pour les Verts

Pour l’avant-centre de l’AS Saint-Étienne, il est surtout question d’améliorer les performances du club. « Nous le boulot c’est le terrain et aujourd’hui on le fait pas bien. On a assez de boulot à rattraper », a indiqué le Tunisien en conférence d’avant-match. À la veille de la réception de l’OGC Nice ce samedi, l’ ASSE pointe seulement à la 19e place de Ligue 1 Uber Eats. Les Verts courent également après leur premier succès de la saison. Contre le Gym, Claude Puel sera privé d’Étienne Green, Aïmen Moueffek et Yvan Maçon. Le coach stéphanois enregistre néanmoins le retour de Maxence Rivera dans son groupe.