ASSE : La grosse mise en garde de Claude Puel avant le derby

Publié par Ange A. le 26 septembre 2021 à 13:05

Samedi, l’AS Saint-Étienne a mordu la poussière à Geofrroy-Guichard contre l’OGC Nice. Après la lourde défaite des siens (0-3), Claude Puel s’est projeté sur le prochain match des Verts. Un derby contre Lyon attend l’ ASSE.

Giflée par Nice, l’ ASSE lanterne rouge de Ligue 1

L’AS Saint-Étienne continue d’enchaîner les galères en ce début de saison. Battue par l’AS Monaco (3-1) lors de la dernière journée, l’ ASSE s’est de nouveau inclinée samedi contre l’OGC Nice. Pour son retour à Geoffroy-Guichard, Christophe Galtier a infligé une correction aux Verts (0-3). Suite à cette défaite, le club du Forez pointe provisoirement à la 20e place de Ligue 1 Uber Eats. Le club ligérien n’a encore enregistré aucun succès après 8 journées de championnat. Mais pas de quoi inquiéter Claude Puel avant le prochain choc qui l’attend. Saint-Étienne reçoit l’Olympique Lyonnais pour la 9e journée de championnat. Une rencontre sur laquelle le coach stéphanois s’est projeté au sortir de la défaite de Sainté contre Nice.

Claude Puel mobilise déjà ses troupes pour le derby

Contre le voisin lyonnais, Claude Puel espère enfin lancer sa saison. « Ce n’est pas un match de championnat. C’est un match très important, entre deux clubs avec une grosse rivalité. Là, on ne parle pas de tactique ou quoi, mais d’être là et de relever ce beau challenge. C’est le match idéal pour avoir le bon déclic et enchaîner derrière », a indiqué l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne à Prime Video. Contre les Verts, les Gones vont tenter d’étendre leur belle série actuelle contre leurs rivaux historiques. Le club rhodanien reste en effet sur trois victoires de rang contre l’ASSE. Avant ce choc, l’OL a arraché le nul contre le FC Lorient (1-1). Peter Bosz n’est pas certain de disposer de son groupe au complet contre Sainté. Exclu contre les Merlus, Emerson sera privé de derby. Blessés contre Lorient, Islam Slimani et Jason Denayer sont incertains.