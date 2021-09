OM Mercato : Longoria est passé à côté d’un génie du foot français

Publié par JEAN-LUC D le 26 septembre 2021 à 22:00

Cet été, Pablo Longoria s’est montré particulièrement actif avec onze nouvelles recrues. Mais le président de l’ OM aurait pu mettre la main sur un génie du football français.

Mercato OM : L’énorme confidence de Samir Nasri

Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado, Amine Harit, cet été l’Olympique de Marseille n’a pas chômé. Désireux de renforcer considérablement l’équipe de Jorge Sampaoli, le président marseillais Pablo Longoria a été très actif. Toutefois, le dirigeant espagnol aurait pu rapatrier un ancien chouchou du Vélodrome. En effet, Samir Nasri a avoué au Journal du Dimanche qu’il ne se voyait pas revenir en France si ce n'était pas pour évoluer sous le maillot de son club formateur, l’OM.

« Après, je n’avais plus forcément envie. Aucun challenge ne m’a botté. Et je ne me voyais pas revenir en France si ce n’était pas l’OM », a déclaré l’ancien international français. À 34 ans, le milieu de terrain offensif, passé notamment par Arsenal et Manchester City, aurait encore pu rendre d’énormes services à l’équipe de Sampaoli. Une éventualité désormais enterrée définitivement. La raison ?

Samir Nasri annonce sa retraite sportive

Sans club depuis son départ d'Anderlecht en juillet 2020, Samir Nasri est désormais consultant pour Canal+ en marge des rencontres de Ligue des champions. Profitant de sa présence sur la chaîne cryptée ce dimanche, le natif de Marseille et membre de la fameuse génération 87 a annoncé publiquement la décision de mettre un terme à sa carrière.

« Je suis revenu à West Ham, à Londres, avec un entraîneur que je connaissais : c’était parfait. Mais je me suis blessé trois fois d’affilée. Là, Vincent Kompany m’a appelé pour venir à Anderlecht. Il y avait un côté affectif, mais également l’idée d’être joueur et aussi un peu dans le staff. Comme j’aimerais entraîner, je m’étais dit que j’apprendrais avec lui. Ça ne s’est pas passé comme prévu. Puis le championnat a été arrêté à cause du Covid. Après, je n’avais plus forcément envie », a expliqué Nasri, Minot dans le coeur.