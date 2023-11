Depuis le weekend passé et les révélations de Canal+, les rumeurs sur la Vente OM se sont intensifiées. Un ancien du club a lancé un message à Frank McCourt sur ce dossier.

Vente OM : Samir Nasri aimerait « bien qu’il y ait un autre investisseur »

Samedi soir, en pleine diffusion du match entre l’Olympique de Marseille et le LOSC, comptant pour la 11e journée de Ligue 1, au Vélodrome, le commentateur de Canal+, Paul Tchoukriel, lâché une petite bombe sur la Vente OM. « On évoque la vente de l’OM dans le microcosme marseillais, on pense que ce sera la prochaine étape. Très sérieusement, il y a quelques années, Frank McCourt avait plusieurs fois infirmé les rumeurs d’une vente et cette fois-ci, il ne l’a pas fait suite à nos informations de cette semaine. On verra ce qu’il en sera dans les prochaines semaines », a annoncé le journaliste sportif sur la chaîne cryptée.

Des rumeurs que l’ancien meneur de jeu marseillais Samir Nasri aimerait voir se réaliser pour le bonheur du club olympien. Frank McCourt ayant montré ses limites dans sa capacité à redorer le blason de l’OM. « À titre personnel, j’aimerais bien qu’il y ait un autre investisseur, d’un autre pays, comme on l’a vu au PSG, pour élever le niveau de l’équipe et même du championnat », a expliqué Samir Nasri dans une interview accordée au Journal Du Dimanche, avant de regretter la situation actuelle du club.

Samir Nasri : « À Marseille, tout est fragile »

Formé à l’OM, Samir Nasri Samir regrette la situation actuelle du club, avec notamment une ingérence dangereuse des supporters dans la gestion de l’écurie phocéenne. L’ancien milieu de terrain de Manchester City et d’Arsenal aimerait donc voir débarquer un nouveau propriétaire avec un projet ambitieux. « Une ville méditerranéenne, c’est toujours chaud. Mais à l’étranger, il n’y a pas de crises comme ça. Les supporters, c’est l’identité du club. Mais les violences, les menaces… On ne peut pas faire ça au club, ce n’est pas possible.

À Marseille, tout est fragile. L’OM essaie d’avoir une stabilité au niveau des résultats. Frank McCourt a quand même mis de l’argent, même si c’est une fortune familiale. Quant à Pablo Longoria, je trouve qu’il fait du très bon travail avec les moyens qu’il a. Aujourd’hui, la situation financière du club est telle que, quand tu ne joues pas la Ligue des champions, si tu reçois une offre pour un joueur à 20-25 millions d’euros, tu es obligé de l’accepter », a confié Samir Nasri à l’hebdomadaire francilien.