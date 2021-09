Barça Mercato : Une prolongation d’urgence pour Ansu Fati ?

Publié par Timothée Jean le 27 septembre 2021 à 14:54

Pour son retour à la complétion, Ansu Fati a inscrit le troisième but du FC Barcelone face à Levante (3-0). Cette performance fait plaisir aux supporters mais aussi aux dirigeants qui s’activent pour prolonger le contrat de leur jeune pépite.

Barça Mercato : Ansu Fati bientôt prolongé ?

Son retour à la compétition fait le plus grand bien au FC Barcelone. Absent depuis plus de dix mois en raison d’une grave blessure au genou, Ansu Fati a foulé à nouveau les pelouses de Liga. Entré à la 81e minute face à Levante dimanche dernier sous l'ovation du Camp Nou, le nouveau numéro 10 barcelonais a inscrit le troisième but de la rencontre d'une frappe sèche aux abords de la surface. Les supporters barcelonais ont explosé de joie. « La fête du numéro », s’est réjoui le Mundo Deportivo.

Le « grand retour d’Ansu Fati » a été remarqué par les observateurs, mais aussi par sa direction. L’attaquant de 18 ans devrait d’ailleurs recevoir dans les prochains jours une belle récompense. Selon les informations de Sport, les dirigeants du Barça souhaitent prolonger rapidement le contrat du jeune attaquant expirant en juin prochain. Des discussions ont déjà débuté entre les deux parties, mais l’entourage du jeune joueur se montre intransigeant dans les négociations.

L’entourage d’Ansu Fati a des doutes

Ansu Fati est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le FC Barcelone. Il existerait même une clause qui le lie automatiquement au club pour deux années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2024. La direction du Barça souhaite activer cette clause le plus rapidement possible. Mais l’entourage du jeune joueur ne voit pas les choses de cet œil là.

Selon les informations de Carrusel Deportivo, les représentants du jeune attaquant affirment que son contrat expire bien en 2022. Cette fameuse clause ne peut pas s'appliquer d’autant plus que le joueur l’aurait signé alors qu’il était encore mineur. La FIFA n'autorise pas les clubs à proposer des contrats de plus de trois ans à des joueurs de moins de 18 ans. Aux yeux de son entourage, cette clause est donc invalide. Néanmoins, le Barça peut encore compter sur un élément important : la volonté d’Ansu Fati de poursuivre son aventure au sein de son club formateur. Les négociations se poursuivent dans ce sens.