FC Barcelone Mercato : L'avenir de Koeman déjà scellé au Barça

Publié par Ange A. le 13 septembre 2021 à 06:20

Depuis l’arrivée de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone, le futur de Ronald Koeman est source de nombreuses spéculations. Directeur général du Barça, Patrick Kluivert a tranché sur la question de l’avenir de son compatriote.

Les jours de Koeman toujours menacés au Barça ?

Arrivé sur le banc du FC Barcelone l’été dernier, Ronald Koeman vient de réaliser un exercice mitigé avec les Blaugranas. Si le club catalan a remporté la Coupe d’Espagne, il a été sorti dès les 8es de finale de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain. Le Barça a également été battu en Supercoupe d’Espagne par l’Athletic Bilbao et a fini 3e de La Liga. Avec l’élection de Joan Laporta à la présidence du club catalan, l’avenir du technicien néerlandais alimente la rubrique mercato. Ancien buteur de Barcelone et compatriote de Koeman, Patrick Kluivert s’est prononcé sur le futur du technicien de 58 ans. L’ancien buteur, aujourd’hui directeur général des Blaugranas, est certain que Koeman ira au moins au bout de son bail.

Koeman conforté par Patrick Kluivert

« Joan Laporta croit en Koeman, sinon il ne serait pas resté. Il est actuellement le meilleur entraîneur pour le Barça. Chaque année La Liga est fantastique, et elle pourrait être la meilleure au monde, même si la concurrence est forte avec la Premier League », a confié Patrick Kluivert lors la présentation du partenariat entre La Liga et l’entreprise Sorare, selon les propos relayés par Esport 3. Bien que conforté par le responsable culé, l’avenir de Ronald Koeman fera encore parler dans les prochains mois. Son contrat avec le FC Barcelone expirant en effet en juin prochain.