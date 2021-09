Bordeaux Mercato : Niang justifie son refus de signer à l’ASSE

Publié par Timothée Jean le 27 septembre 2021 à 18:41

En difficulté au Stade Rennais, M'Baye Niang s’est retrouvé cette saison à mi-chemin entre les Girondins de Bordeaux et l’ ASSE. Mais au final, l’attaquant sénégalais s’est engagé en faveur du club bordelais et a tenu à justifier son choix.

Absent des plans de Bruno Genesio au Stade Rennais, M'Baye Niang aurait pu signer dans plusieurs clubs cet été. L’international sénégalais était un temps annoncé du côté de l’ AS Saint-Étienne en quête de renfort offensif. L’entraîneur Claude Puel apprécie son profil et souhaitait l’avoir sous ses ordres en tant que joker cette saison. Mais M'Baye Niang a finalement décidé de quitter le Stade Rennais afin de s’engager en faveur des Girondins de Bordeaux. Le joueur de 26 ans va donc tenter de relancer sa carrière chez les Bordelais où son contrat expire en juin 2023.

Dans une interview accordée à Prime Vidéo, le buteur sénégalais est revenu sur sa signature et explique pourquoi il a refusé de signer à l’ASSE au profit du FCGB. « Bordeaux, c’est un projet en reconstruction qui m'a beaucoup plus. J'ai pour objectif d'aider le club et d'apporter cette touche d'expérience qu'il peut manquer par moments. J'arrive ici en toute modestie afin de faire le maximum pour aider le club à remonter », a-t-il confié.

L’entraîneur Vladimir Petković l’a convaincu

Poursuivant, le nouvel attaquant des Girondins Bordeaux a indiqué qu’il a longuement échangé avec l’entraîneur Vladimir Petković. Et le tacticien bordelais a eu les mots justes pour le convaincre de signer. « On a parlé de beaucoup de choses avec le coach. On a parlé de caractère aussi, car il a des attentes à ce niveau. Tactiquement, le coach connait le poste où je me sens le mieux, c’est lui qui décidera. Après je serai toujours à sa disposition pour aider le collectif », a-t-il ajouté. Poursuivant, M'Baye Niang explique qu’il n’a reçu « aucune promesse » et arrive « en toute modestie » pour aider le collectif dans un groupe où il y a de la qualité.