ASSE : Nouvelles révélations troublantes sur la vente du club !

Publié par JEAN-LUC D le 28 septembre 2021 à 19:02

Fixée « avant la fin de cette première partie de saison » par Roland Romeyer, la vente de l’ ASSE semble avoir marqué un coup d’arrêt ces derniers jours.

Aucun projet sérieux pour le rachat de l’ ASSE

Faisant le point sur la vente de l’AS Saint-Étienne, RMC Sport a jeté un énorme froid dans ce dossier cher aux présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. D’après les informations recueillies par la radio sportive, le processus n’a connu aucune avancée majeure ces derniers jours malgré l’entrée en scène du prince cambodgien Norodom Ravichak. « Ce n'est pas possible d’être à fond avec autant d’incertitudes, c’est palpable », a lancé une source interne.

Toujours selon la même source, à ce jour, « aucun projet présenté », que se soit celui de Norodom Ravichak, Olivier Markarian ou Terrapin Partners, ne serait pour l’instant « considéré comme sérieux ». Sans compter les agissements du président du comité de surveillance de l’ ASSE, Bernard Caïazzo, présenté comme un frein à ce dossier. Le co-propriétaire de l’AS Saint-Étienne ne facilite pas les choses dans ce dossier puisqu’il souhaiterait tirer une « très jolie somme de l'opération » et voudrait aussi avoir une place de décideur dans le club.

Ce qui n’est pas le cas de son compagnon Roland Romeyer qui est pressé de passer la main. L’homme d’affaires français de 76 ans a même déjà quitté son bureau de L’Étrat. Une ambiance qui fait dire à un ancien de la maison que la vente du club est loin d’être terminée.

Frédéric Paquet émet des réserves sur la vente du club

Ancien directeur général de l'AS Saint-Étienne de janvier 2018 à août 2019, Frédéric Paquet s’intéresse toujours à l’actualité du club ligérien. L’ancien dirigeant du LOSC a donc logiquement été interrogé sur la vente de l’ ASSE. Dans les colonnes du journal régional Le Progrès, l’ancien homme fort des Verts a reconnu que ce dossier ne sera pas facile à mener jusqu’au bout.

« La situation actuelle de l'ASSE ? Je suis bien placé pour savoir que c’est difficile d’avoir un jugement pertinent quand on n’est pas à l’intérieur de la structure. La vente du club, c’est une longue série à rebondissements. J’avais vécu la presque vente avec Peak6 en 2018. Les présidents ont annoncé une échéance à la fin de l’année, on va vite savoir si c’est la fin de la série ou seulement la fin d’une saison avant la suivante », a expliqué Frédéric Paquet.

