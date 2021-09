ASSE : Nouvelle avancée retentissante dans la vente du club

Publié par JEAN-LUC D le 27 septembre 2021 à 16:41

La semaine qui vient de s’ouvrir pourrait être décisive pour l’avenir de l’ ASSE. Décidée par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, la vente de l’AS Saint-Étienne pourrait connaître son dénouement dans les prochains jours.

Le projet Ravichak, grand favori pour le rachat de l’ ASSE ?

Warning Trading, spécialisé dans l’économie, révèle ce lundi que le « gagnant » pour le rachat de l’AS Saint-Étienne « sera connu ce vendredi ». Le site financier a ensuite détaillé les contours du projet porté par le prince cambodgien, Norodom Ravichak. Il ressort des documents mis en ligne par ce média que l’homme d’affaires asiatique de 47 ans est accompagné par plusieurs investisseurs chinois.

« En nous associant à l’AS Saint-Étienne, nous avons l’intention de connecter le club à notre réseau commercial et sportif en Chine et de pousser l’ASSE à un tout autre niveau. Grâce à nos relations étroites avec le ministère chinois des Sports et la Fédération chinoise de football, nous allons promouvoir la marque du football et du patrimoine de Saint-Étienne auprès d’un grand nombre de sociétés chinoises qui cherchent à développer leur image à l’étranger », a expliqué une lettre signée par Norodom Amarithivong, frère de Norodom Ravichak et vice-président du Royal Future International, société liée au Royal Group, fond de gestion de la fortune royale cambodgienne. Warning Trading explique notamment que le rachat de l’ ASSE par le prince se confirme et l’affaire pourrait être résolue cette semaine.

Norodom Ravichak minoritaire dans le rachat de l’ ASSE ?

Selon la même source, Norodom Ravichak pourrait être accompagné à Saint-Étienne par 17 grosses entreprises et 22 marques chinoises comme les géants Haier, TCL, Xiaomi ou encore Huawei. L’implication de tels groupes à la renommée mondiale pourrait avoir des retombées publicitaires très avantageuses pour l’AS Saint-Étienne.

« Le sponsoring estimé s’élèvera à 5 millions de dollars pour la première année de coopération, et augmentera de 10 millions de dollars et plus chaque année pour atteindre 100 millions de dollars de sponsoring tout au long d’un plan sur plusieurs années », explicite un autre document du projet Norodom Ravichak. L’ASSE pourrait donc très bientôt entrer dans une autre dimension si les présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo donnent leur accord pour céder le club au prince cambodgien.