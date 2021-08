Mercato PSG : Richarlison, la réponse d’Everton est tombée !

Publié par JEAN-LUC D le 28 août 2021 à 00:55

À la recherche d’un éventuel remplaçant à Kylian Mbappé, le PSG est annoncé sur les traces de Richarlison en vue d’un transfert d’ici le 31 août. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur d’Everton, Rafael Benitez, a fait le point sur la situation de son attaquant de 24 ans.

PSG Mercato : Benitez ne veut pas « vendre Richarlison »

Si le Paris Saint-Germain venait effectivement à accepter les 180 millions d’euros du Real Madrid pour laisser partir Kylian Mbappé, Richarlison fait partie des deux ou trois joueurs pour lesquels Leonardo va lancer une offensive d’envergure durant ce dernier tournant du mercato estival. D’ailleurs, Sky Sports et ESPN Brasil assurent ce vendredi que les négociations entre les dirigeants parisiens et leurs homologues d’Everton sont d’ores et déjà en cours.

Le représentant de l’international brésilien se trouve même dans la capitale française pour évoquer les détails d’un possible transfert de Richarlison. Qu’à cela ne tienne. Du côté de Liverpool, Rafael Benitez n’a aucune intention de donner son accord à la direction des Toffees pour vendre le compatriote de Neymar.

« Nous n'envisageons pas de vendre Richarlison. Il est notre joueur et nous sommes vraiment satisfaits de lui. Nous sommes vraiment heureux et nous espérons qu'il pourra marquer beaucoup de buts pour nous cette saison », a déclaré l’entraîneur espagnol de 61 ans. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, le natif de Nova Venécia n’est donc pas à vendre, sauf si le Qatar décide de faire une nouvelle folie afin d’assurer la succession de Kylian Mbappé.

Le PSG prêt à casser sa tirelire pour Richarlison ?

Arrivé en 2018 en provenance de Watford contre un chèque de 39,20 millions d’euros, le champion olympique 2021 ne dispose pas d’un bon de sortie. D’après les informations d’UOL Esporte, l’ancien club de Carlo Ancelotti souhaite conserver Richarlison encore une saison supplémentaire. Toutefois, le média brésilien révèle que si le Paris Saint-Germain débarque avec une enveloppe de 120 millions d’euros,

Everton pourrait revoir sa position et envisager sérieusement un départ de son joyau auriverde. Auteur de 13 buts en 40 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, l’ancien coéquipier d’Idrissa Gana Gueye pourrait rallier Paris d’ici le 31 août à minuit. Affaire à suivre donc…