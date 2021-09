PSG Mercato : Le Paris SG lance un avertissement à Sergio Ramos !

Publié par JEAN-LUC D le 29 septembre 2021 à 08:55

Arrivé gratuitement cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute en match officiel sous le maillot du PSG. Le club de la capitale a tenu à mettre en garde le défenseur central espagnol.

Sergio Ramos averti par le staff du PSG sur sa blessure

Après 16 années de bons et loyaux services, Sergio Ramos a quitté le Real Madrid pour rejoindre le Paris Saint-Germain. À 35 ans et se sentant encore bon pour le service, l’international espagnol paraphé un bail de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2023. Mais contrairement à toutes les autres recrues estivales de Leonardo, seul l’ancien capitaine des Merengues n’a pas encore joué le moindre match avec son nouveau club. Confronté à des pépins physiques qui retardent son retour à la compétition, le Champion du monde 2010 a été averti par le staff du PSG sur sa blessure.

En effet, d’après les informations de La Cuatro, le département médical du club de la capitale a conseillé à Sergio Ramos de continuer à se reposer et à renforcer sa condition physique de base, surtout avec le nombre de revers qui ont été ressentis au cours de ce processus. Le média espagnol explique que le personnel sanitaire des Rouge et Bleu a fait comprendre à l’Espagnol qu’il ne doit pas précipiter son retour sur le terrain sinon les conséquences pourraient être dommageables à long terme. Et l’entraîneur parisien semble avoir capté le message du service médical du club à l’endroit de son joueur.

Pochettino ne sait pas quand reviendra Sergio Ramos

Présent en conférence de presse lundi après-midi, Mauricio Pochettino a ouvertement affirmé qu'il ne peut pas donner une date pour le retour à la compétition de Sergio Ramos. « On n’a pas de précision. On espère qu’il pourra être disponible. Il est bien, calme et continue aussi dans sa préparation. On espère qu’il pourra jouer le plus rapidement possible pour que ça le rende heureux. Il a besoin de retrouver le niveau avec ses partenaires », a déclaré le technicien argentin. À Paris, tout le monde semble donc d’accord pour permettre à Ramos de prendre le temps pour se rétablir normalement.