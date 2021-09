PSG Mercato : Guardiola lâche une confidence explosive sur Messi

Publié par JEAN-LUC D le 29 septembre 2021 à 17:13

Longtemps associé à Manchester City en raison de sa proximité avec Pep Guardiola, Lionel Messi a finalement signé en faveur du PSG après son départ du Barça cet été. Le coach des Citizens est revenu sur le choix de la star argentine.

Pep Guardiola respecte le choix de Messi

Après la défaite de son équipe face au PSG (0-2), mardi soir, Pep Guardiola s’est présenté devant la presse comme le veut la tradition. L’entraîneur de Manchester City en a profité pour se livrer sur l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Avant de s’engager avec le vice-champion de France en titre, l’ancien capitaine du FC Barcelone a été longtemps associé à l’écurie anglaise. Le joueur de 34 ans étant resté lié à son ancien mentor chez les Blaugranas. Le technicien espagnol reconnaît avoir tenté sa chance, mais lui souhaite d’être heureux au PSG.

« J’ai partagé une relation très personnelle avec lui pendant 4 ans et je lui souhaite le meilleur. Alors s’il est heureux ici, je serai heureux. Il m’a rendu si heureux lorsque nous étions ensemble. Il a décidé pour plusieurs raisons de venir ici, et je lui souhaite le meilleur », a déclaré Pep Guardiola en conférence de presse après la défaite de son Manchester City sur la pelouse du PSG mardi soir pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Non sans avoir lancé auparavant : « On a tout tenté pour… », afin d'évoquer son offensive de l’été 2020 pour l’international argentin.

Mercato PSG : Guardiola a tenté d’attirer Messi

D’après les révélations du journaliste Guillem Balague, Lionel Messi aurait pu s’engager avec Manchester City depuis l’été 2020. Avec la volonté de changement d’air de la Pulga à cette époque, Pep Guardiola a tout mis en oeuvre afin de convaincre Messi de rejoindre les rangs des Citizens.

« Quand Messi a voulu quitter Barcelone en 2020, Pep a tenté de le convaincre de le rejoindre à Manchester. Cela avait un sens sportif et stratégique. Il s’est déplacé en personne pour rencontrer Messi dans sa maison. Ils ont parlé pendant cinq heures d’un éventuel transfert. Le salaire n’était pas un problème pour Messi. Finalement, l’affaire ne s’est pas faite et le contact entre les deux hommes a de nouveau été rompu », explique le journaliste espagnol dans les colonnes du quotidien Le Parisien.

