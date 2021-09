Bordeaux Mercato: Lopes s’active, un défenseur attendu cet hiver

Publié par Timothée Jean le 29 septembre 2021 à 22:24

Directeur technique des Girondins de Bordeaux, Admar Lopes est déjà à pied d’oeuvre en vue de renforcer l’effectif bordelais. Et selon les dernières indiscrétions, le dirigeant bordelais s’active en coulisse pour attirer un renfort défensif dès cet hiver.

Bordeaux Mercato : Admar Lopes en quête de renfort

Nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, Vladimir Petković est loin de réussir ses débuts sur le banc bordelais. Le club au scapulaire occupe actuellement la 16e place de Ligue 1 après huit journées. Pour inverser cette dynamique actuelle, le FCGB poursuit son recrutement. Le club bordelais vient en effet de s’attacher les services d’un nouveau renfort offensif. En difficulté au Stade Rennais, Mbaye Niang s’est officiellement engagé avec le club au scapulaire pour les deux prochaines saisons. Et ce n’est pas encore terminé.

En marge de la présentation de Mbaye Niang, le directeur technique des Girondins de Bordeaux, Admar Lopes, a expliqué qu’il travaillait sur le prochain recrutement bordelais. « Il n'y a jamais de repos dans cette vie. Il y a la construction et l'équilibre mental du groupe à travailler. Je suis quelqu'un qui connaît et qui aime le mercato. Je n'arrête jamais de réfléchir, d’évaluer et de rechercher pour le futur », a-t-il indiqué. Le dirigeant bordelais compte donc profiter de la prochaine fenêtre des transferts pour attirer quelques renforts à moindre coût.

Philippe Lucas vend la mèche

Et l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Philippe Lucas a vendu la mèche, indiquant que le FCGB devrait rapidement recruter un défenseur. « On défend ainsi en reculant, et c’est toujours compliqué. Aujourd’hui, c’est plus facile de défendre quand on domine et qu’on a le ballon, que quand on ne l’a pas (…) Le club va obligatoirement recruter un défenseur », a confié l’ancien Bordelais lors d’une interview accordée à France Bleue Gironde.

Avec 17 buts encaissés en huit journées, le club de Bordeaux fait partie des pires défenses du championnat. Conscient de cela, les dirigeants girondins cherchent donc à renforcer ce secteur de jeu. Reste désormais à savoir quel défenseur sera ciblé par les Girondins Bordeaux. Aucun nom n'a encore fuité.