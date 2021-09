Angers-OM : La compo risquée de Sampaoli en défense

Publié par Thomas le 22 septembre 2021 à 17:14

Auteur d’un début de saison sensationnel, l’Olympique de Marseille ne cesse de produire un football séduisant match après match, sous l’impulsion de ses nombreuses recrues et de son entraîneur Jorge Sampaoli. Très ambitieux dans ses décisions, le coach de l’ OM devrait également procéder à des choix forts ce soir contre le SCO d’Angers, avec des titularisations inédites.

OM : Face à Angers, Sampaoli change totalement sa défense

Tous les voyants sont au vert dans la cité phocéenne. Après sa victoire sans trembler contre des Rennais apathiques ce dimanche, Marseille trône à la deuxième place du classement de Ligue 1 derrière le PSG, avec un match en retard (contre l’OGC Nice le 27 octobre). En déplacement à Angers ce mercredi, l’ OM va tenter de poursuivre sa très belle dynamique de 3 victoires consécutives en Ligue 1.

Seul bémol de ce début de saison, le match nul concédé à Moscou en Ligue Europa jeudi dernier. Privé de Dimitri Payet, blessé à la cuisse, et d'Arkadiusz Milik, toujours en récupération, Jorge Sampaoli doit reconsidérer son armada offensive et pourrait titulariser le prometteur Bamba Dieng et la recrue Amine Harit, buteur pour la première fois face au SRFC dimanche.

Si Boubacar Kamara devrait faire son retour au milieu de terrain au profit de Mattéo Guendouzi, c’est essentiellement en défense que l’Argentin tentera un coup de poker. Comme l’avance Fabrice Lamperti, journaliste à La Provence, l’Olympique de Marseille devrait débuter avec le Croate Duje Caleta-Car en défense centrale, et Jordan Amavi sur le flanc gauche. Un choix fort, qui correspond aux dernières sorties médiatiques de Jorge Sampaoli. L’ancien entraîneur du FC Séville avait promis des changements dans la rotation et semble tenir sa parole. Dans les buts, le coach olympien continue de faire confiance à sa recrue espagnole Pau Lopez, qui semble avoir gagné le poste de titulaire au détriment de Steve Mandanda.