OM Mercato : Le Barça veut frapper un coup énorme à Marseille !

01 octobre 2021

En pleine tourmente après sa débâcle contre le Benfica ce mercredi en Ligue des champions, le Barça s’apprête à réaliser un coup mercato magistral, en enrôlant l’un des joueurs de l’ OM les plus en vue ces derniers mois.

OM Mercato : Barcelone veut Boubacar Kamara !

Le Barça vit actuellement des heures bien sombres. Après avoir perdu sa star Lionel Messi cet été, le club pourrait se séparer de son entraîneur Ronald Koeman, et cela dans les prochaines 24 heures. Les Blaugranas sortent d’une humiliation contre le Benfica 3-0 hier soir en Ligue des champions. Une situation chaotique qui a poussé hier soir le président Joan Laporta à convoquer une réunion de crise hier soir. En attendant, les dirigeants catalans pourraient se refaire dès cet hiver, en signant l’une des plus grosses promesses de l’ OM, le milieu de terrain Boubacar Kamara.

Très courtisé cet été, l’international espoir a toujours refusé les offres de prolongation du club phocéen, préférant s’ouvrir à de nouveaux challenges dans un autre championnat. À moins d’un an de la fin de son contrat à Marseille, Boubacar Kamara est pressenti pour quitter le navire Bleu et Blanc dès cet hiver. Si le Milan AC est récemment venu aux contacts avec les dirigeants olympiens, le milieu de 21 ans pourrait prendre un virage à 360 degrés et filer au FC Barcelone.

Comme l’avance le média indépendant Treize sur son compte Twitter, le club catalan ferait de Kamara sa priorité cet hiver pour remplacer sur le long terme Sergio Busquets (33 ans). En quête de rajeunissement de son effectif, le Barça pourrait entamer des négociations prochainement avec le board marseillais. Si l’ OM ne parvenait pas à prolonger son minot d’ici décembre, une vente serait alors inévitable. De son côté, le FC Barcelone devrait d'ici là voir débarquer un nouvel entraîneur à sa tête.

