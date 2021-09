ASSE Mercato : Sainté tient son entraîneur, Soucasse confirme !

Publié par JEAN-LUC D le 30 septembre 2021 à 18:37

Claude Puel est menacé sur le banc de l’ ASSE. L’entraîneur n’y arrive pas après huit journées de championnat et le club stéphanois se retrouve déjà à la dernière place du classement. Alors que la nomination d’un nouveau coach est de plus en plus évoquée dans les médias, Jean-François Soucasse laisse entendre que ce sujet est déjà réglé.

Mercato ASSE : Soucasse confirme Puel à son poste

Jean-François Soucasse a accordé une interview-fleuve dans le dernier numéro du magazine Vestiaires. Le président exécutif de l’AS Saint-Étienne s’est longuement exprimé sur Claude Puel. Alors que les rumeurs annoncent le prochain licenciement de l’entraîneur stéphanois, Soucasse a balayé toutes ces spéculations et confirmé le technicien français à son poste, malgré la période difficile que traverse l’équipe en ce début de saison.

« J’ai l'intime conviction qu'il est actuellement la personne idoine au poste d'entraîneur des Verts. Son projet représentait la meilleure alternative possible pour faire avancer le club. À savoir, faire jouer et progresser les jeunes dans le but d'aider l'AS Saint-Étienne à se constituer de nouveaux actifs. Le développement du joueur est sa principale philosophie, sa raison d'être. En cela on ne peut que se réjouir du travail accompli », a déclaré le dirigeant de l’ASSE qui n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son coach.

ASSE : Jean-François Soucasse encense Claude Puel

Lanterne rouge de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne doit rapidement réagir afin de sortir de la zone de relégation. Depuis quelques jours, quelques noms circulent pour prendre la succession de Claude Puel. Mais l’ancien coach de Leicester City et de l’OGC Nice notamment, peut compter sur le soutien de sa direction. En tout cas, Jean-François Soucasse le soutien et ne se gêne pas de dire publiquement tout le bien qu’il pense de lui.

« Je n'ai jamais rencontré un entraîneur qui incarne à ce point le projet de son club. On ne peut pas recruter ? Il fait avec et vous ne l'entendez pas se plaindre, ni en interne ni auprès des médias. Quand d'autres, au dernier jour du mercato, réclament des recrues et se positionnent contre leurs dirigeants, lui fait preuve d'une intégrité rare et louable, alors qu'il sait très bien qu'elle peut potentiellement se retourner contre lui », a reconnu le premier responsable de la gestion quotidienne des Verts.

Puis d’ajouter : « partout où il est passé, Claude a placé l'institution au-dessus de ses ambitions personnelles. Cela ne date pas d'hier. Il s'inscrit sur le long terme tout en sachant que les contrats sont courts. Il est très compréhensif des enjeux, mais en même temps déterminé dans ce qu'il veut, avec une réelle capacité à aller au combat. » Pour rappel, l’homme de 60 ans est lié à l’ASSE jusqu’au 30 juin 2022.

