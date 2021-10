Ex - ASSE : Un cadre règle ses comptes avec Claude Puel

Publié par Ange A. le 01 octobre 2021 à 07:05

Capitaine de l’AS Saint-Étienne la saison dernière, Mathieu Debuchy n’a pas été conservé au terme de la saison. Le latéral s’est de nouveau confié sur son départ de l’ ASSE et évoqué le rôle joué par Claude Puel.

Les nouvelles confidences de Debuchy sur son départ de l’ ASSE

En fin de contrat la saison dernière, Mathieu Debuchy n’a pas vu son bail prolongé par sa drecton. L’ancien latéral droit de l’ ASSE évolue désormais du côté de Valenciennes en Lgue 2. Dans un entretien accordé à France Bleu Loire Saint-Étienne, le défenseur de 36 ans est revenu sur son douloureux départ de Sainté. Il porte notamment un doigt accusateur sur Claude Puel, l’entraîneur des Verts. « Je me sentais très bien à Saint-Étienne. Ça a été le choix du coach qui m »a expliqué que je n’aurais pas une place de titulaire, mais ça ne m’aurait pas dérangé. J’aurais pu récupérer ma place en travaillant […] Ça n’a pas été un moment facile parce que j’aurais aimé faire encore une année de plus. J’ai pris un autre chemin et le club aussi, et je leur souhaite le meilleur, à commencer par une victoire dimanche », a lâché l’arrière-droit.

Le soutien de Debuchy à Claude Puel

Pas rancunier, Mathieu Debuchy espère que Claude Puel puisse réussir dans sa mission à l’AS Saint-Étienne. Avant le derby contre Lyon dimanche, l’ ASSE est dernière de Ligue 1 Uber Eats. Triste pour les Verts, le défenseur de Valenciennes espère que ses anciens coéquipiers sauront remonter la pente en ces temps de crise. « Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais j’espère que la situation va rapidement s’inverser, parce que c’est un club qui mérite d’être dans le haut du classement et c’est vraiment triste de le voir dans cette situation. Je connais le coach depuis longtemps, je sais qu’il donne le maximum pour faire en sorte que ça s’améliore, et j’espère que tout le monde va faire de même pour que ça se passe mieux dans les semaines à venir », a déclaré l’ancien capitaine stéphanois.

