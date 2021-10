PSG Mercato : Annonce sensationnelle d'un titi sur son avenir

Publié par Ange A. le 01 octobre 2021 à 10:52

Habitué à s’offrir les grands noms du football, le Paris Saint-Germain perd également de nombreux jeunes issus de son centre suite à ces signatures XXL. Pour autant, certains comptent signer leur retour au PSG à l’avenir. C’est notamment le cas de Moussa Diaby.

Moussa Diaby rêve d’un retour au PSG

Avec la concurrence au sien de l’équipe première, nombre de jeunes formés au Paris Saint-Germain sont contraints de quitter le club de la capitale. Plusieurs jeunes du PSG s’exilent ainsi dans la quête d’un meilleur temps de jeu et d’une meilleure garantie sportive. C’est le cas de Moussa Diaby, parti en 2019 pour rejoindre le Bayer Leverkusen. Interrogé sur son avenir, l’ailier gauche de 22 ans a néanmoins ouvert la porte à un retour à Paris. « Je suis le premier supporter du PSG. Mais quand je suis parti, c’était pour avoir plus de temps de jeu. Je me dis qu’il faut partir pour revenir plus fort. Pourquoi ne pas revenir au PSG avec un statut différent ? Un de mes objectifs est d’aller dans un club de ce type-là avec ce statut-là, un jour », a confié l’ancien titi à L’Équipe.

La Bundesliga, le bon choix pour Diaby ?

Pensionnaire de Bundesliga depuis deux ans, Moussa Diaby affiche une belle marge de progression depuis son transfert à Leverkusen. Cette saison déjà, l’ancien du PSG compte 3 réalisations et une passe décisive en 6 apparitions en championnat. À lui de poursuivre sa progression afin de taper un jour dans l’œil du Paris Saint-Germain. Sous le maillot parisien, il avait disputé 34 rencontres pour 4 buts et 7 passes décisives.

