Clermont Foot Mercato : Signature officielle chez le promu

Publié par ALEXIS le 01 octobre 2021 à 21:32

Actée depuis quelques jours, la prolongation du contrat de Mohamed Bayo avec Clermont Foot 63 est désormais officielle. Le club promu en Ligue 1 l'a indiqué dans un communiqué officiel, vendredi.

Mohamed Bayo prolonge son contrat à Clermont Foot

Quatre jours après la signature officielle du contrat Mohamed Bayo avec Clermont Foot 63, le club de a officialisé la prolongation du bail de son attaquant de pointe, pour une année supplémentaire. « Le Président Ahmet Schaefer et Mohamed Bayo ont paraphé lundi 27 septembre une prolongation de contrat désormais valide jusqu’en 2024. Après 22 buts durant la saison 2020-2021 et déjà 4 buts et 2 passes décisives après huit matchs de la Ligue 1 Uber Eats, l’avant-centre clermontois poursuit son aventure avec son club formateur où il est licencié depuis l’âge de 6 ans (en 2004) », a indiqué le club auvergnat.

L'attaquant « fier » de poursuivre avec son club formateur

Le Franco-Guinéen n’a pas caché sa joie de poursuivre l’aventure au sein de son club formateur. « Clermont c’est mon club oui, mais pas seulement. Cette ville fait partie de ma vie. Je suis très fier de prolonger l’aventure ici ! J’ai pris la décision de rester parce que je me sens bien… chez moi », a-t-il déclaré sur le site internet du club. Mohamed Bayo a aussi fait une promesse aux supporters clermontois après sa signature. « Voir le CF63 en Ligue 1 est incroyable. Mais il faut désormais entretenir le rêve et pérenniser le club durablement dans l’élite, c’est le plus important. Je veux mener cette mission avec tout le club ! J’espère que nous vivrons de beaux moments cette saison avec ce vrai groupe de soldats », a-t-il promis.

Le président Ahmet Schaefer se réjouit

Ahmet Schaefer, président de Clermont Foot, s’est lui réjoui de la poursuite de l’aventure avec le buteur de 23 ans. « Nous sommes très heureux de cette prolongation », a-t-il confié, avant de rappeler : « Mohamed Bayo et ses coéquipiers ont réussi un exploit historique ; amener le Clermont Foot pour la première fois au plus haut du football français. C’est un enfant du club et de la ville. Il incarne la formation au Clermont Foot… Il incarne aussi Clermont-Ferrand, son dynamisme, sa diversité et aussi un modèle de réussite. Après être montés ensemble, l’objectif est de se maintenir ensemble ». Notons que l'ASSE et le LOSC ont tenté en vain de recruter l'attaquant clermontois pendant le mercato estival dernier.

Top 10 des meilleurs transferts du mercato estival