PSG Mercato : Succession Mbappé, un coup légendaire se précise !

Publié par JEAN-LUC D le 02 octobre 2021 à 17:45

Kylian Mbappé refuse toujours de prolonger son contrat avec le PSG. Selon Karim Benzema, il a déjà prévu de le rejoindre au Real Madrid. Ce qui obligera le club parisien a frappé un gros coup sur le marché des transferts l’été prochain en vue de sa succession.

Erling Haaland, favori pour succéder à Kylian Mbappé

Ce samedi, La Gazzetta dello Sport confirme que le Paris Saint-Germain a pris le dessus sur le Real Madrid dans la course pour la signature de l’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland. Selon le quotidien italien, Leonardo a rassuré Mino Raiola, l’agent de l’international norvégien de 21 ans, que le Paris SG est disposé à s’aligner sur les exigences financières de son client ainsi que la clause libératoire de 90 millions d’euros incluse dans son contrat actuel.

La bonne relation entre les deux hommes est également un élément positif en faveur du club de la capitale dans ce dossier. Contrairement au président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui hésite à faire affaire avec Mino Raiola. Cela tombe bien puisque le phénomène du BVB semble déjà faire l’unanimité chez les Rouge et Bleu en cas de départ de Mbappé.

Mercato PSG : Haaland est déjà validé pour Neymar et Messi

Pour Vikash Dhorasoo, si Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison et que Leonardo parvient à mettre la main sur Erling Haaland, le club de la capitale aura réalisé un excellent coup. Le buteur du Borussia Dortmund étant à même de s’intégrer rapidement dans le collectif de Mauricio Pochettino.

« Suarez a joué avec Messi et Neymar au Barça. C’est un vrai attaquant, costaud et ça marche en fait. Haaland – qui est un peu le style de Suarez – et qui a un style un peu différent, qui n’est pas un joueur de petit espace, dribbleur, qui est plus puissant comme Suarez, ça peut marcher (…) Ils n’auront pas de mal à jouer contre des équipes regroupées avec lui ou Mbappé. Après, sur les centres et les coups de pied arrêtés il peut apporter beaucoup. Et il va travailler beaucoup plus que les trois autres. Ça peut être très bien pour Paris », a expliqué l’ancien milieu de terrain des Rouge et Bleu dans L’Équipe de Greg sur La Chaîne L’Équipe. Leonardo sait donc ce qui lui reste à faire.