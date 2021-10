Défaite 2-0 du PSG face au Stade Rennais, le coupable désigné

Publié par Gary SLM le 03 octobre 2021 à 19:27

Un petit miracle vient de se produire dans le monde du football en Ligue 1. Le PSG a été battu 2-0 par le Stade Rennais au Roazhon Park.

Le PSG connait son coupe-tête face au SRFC

Le Paris Saint-Germain n’imaginait pas vivre les 90 minutes les plus de difficiles de son début de saison 2022 à Rennes. Les sourires d'avant match ont vite laissé place à la soupe à la grimace en fin de rencontre. Le Stade Rennais FC s’est comporté en grand patron face au club parisien à qui il a passé un cinglant 2-0, exactement le score infligé par les Parisiens à Manchester City 2-0 en Ligue des champions il y a quelques jours.

En effet, les Rennais ont pris les trois points de la victoire face au PSG qui aurait dû faire attention à un point non négligeable avant cette rencontre. À la tête du groupe breton, un homme au passif bien chargé face au club de la capitale était présent. C’est Bruno Genesio, l’entraîneur du SRFC. Ce dernier avait déjà fait perdre 3 matchs à l’équipe parisienne ces dernières années. Il vient tout juste de récidiver avec le Stade Rennais, faisant de lui un des coachs les plus redoutables pour Paris en championnat.

En effet, lorsqu’il officiait sur le banc de l’Olympique Lyonnais (OL), Bruno Génésio avait remporté 3 matches de Ligue 1 contre le Paris SG. L’entraîneur Mauricio Pochettino aurait donc dû comprendre que son groupe allait au-devant d'un grand danger puisque sa bête noire dirigeait le groupe adverse. Le technicien de 55 ans a pris de nouveau trois points face au PSG alors que son équipe (le Stade Rennais) fait un difficile début de saison.

Stade Rennais plus fort avec Bruno Genesio aux commandes

En 8 matchs, avant le choc contre Paris, Rennes n’avait que 9 points à son compteur. Le Stade Rennais consolide néanmoins sa position de maître à domicile depuis l’arrivée de son actuel entraîneur (qui totalise 23 matchs sur son banc). Le club breton a remporté 7 victoires au Roazhon Park avec Bruno Génésio à la tête de son équipe depuis le 4 mars 2021. Il n’a encaissé que 2 matchs nuls et 1 défaite, les meilleurs résultats sur la période en championnat.

Avec la défaite du PSG ce dimanche, le SRFC devient (avec Lyon) le club qui a le plus battu l’équipe parisienne depuis son rachat par QSI. Cette rencontre met aussi fin à l’invincibilité des Parisiens en Ligue 1 depuis le 3 avril dernier (et une défaite 0-1 face à Lille OSC). La fin donc d’une série de 15 matchs de championnat français sans défaite pour le Paris Saint-Germain qui n’avait jusqu’ici été frustré que par 1 match nul.

Le Paris Saint-Germain chute malgré Mbappé, Neymar et Messi

Le revers sur le score de 2 buts d’écart en L1 n’avait plus été infligé au Paris SG depuis le 21 février dernier au Stade Louis II face à l’As Monaco. Le facteur aggravant pour le PSG est que toutes ses stars étaient présentes lors de cette rencontre. De Kylian Mbappé à Neymar et même Lionel Messi et Angel Di Maria, tout le secteur offensif était au grand complet.

La sortie de Neymar pour Icardi à la 76e minute du jeu n'a rien changé au sort du club de la capitale, incapable de remonter les deux buts inscrits par Gaëtan Laborde (45e) et Flavien Tait à la 46e minute du match. Forcement, Angers SCO, le prochain adversaire des joueurs parisiens, devrait faire les frais de ce revers sur la pelouse du Parc des Princes.

