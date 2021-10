ASSE OL : Compo probable contre Lyon, Puel prêt à innover ?

Publié par JEAN-LUC D le 03 octobre 2021 à 12:10

Claude Puel était en conférence de presse vendredi après-midi. L’entraîneur de l’ ASSE en a profité pour envoyer un message à son homologue de l’OL, Peter Bosz, pour le derby de la 9e journée de Ligue 1 entre les deux équipes, ce dimanche à 20h45.

L’ ASSE ne compte pas « mettre le bus » devant sa cage

Lanterne rouge du Championnat de France avec cinq défaites et trois nuls, l'AS Saint-Étienne est toujours en quête d'un premier succès dans l'élite cette saison. Après huit journées de Ligue 1, les Verts ne comptent que trois petits points au classement. Avec trois nuls et cinq défaites, Claude Puel et ses hommes sont condamnés presque à oublier la première partie de tableau.

Autant dire qu’un nouveau revers dans le choc contre l’Olympique Lyonnais fragiliserait encore un peu plus l’entraîneur Claude Puel dont le licenciement est déjà réclamé par une grande partie des supporters. Conscient de sa situation, le coach de l’ASSE veut exploiter les failles de l’équipe de Peter Bosz. Il ne compte donc pas « mettre le bus » devant sa cage ce soir à Geoffroy-Guichard.

« Il y a toujours des réponses collectives à apporter. On ne peut pas se focaliser sur un joueur spécialement. On étudie toujours l’adversaire. Même quand c’est Lyon, même quand c’est Paris, contre toute équipe, il y a des choses à faire, des choses à exploiter. Il y a aussi des choses à respecter et notamment au niveau des fondamentaux », a déclaré le technicien de 60 ans devant les médias.

Puis d’ajouter : « c’était important de revoir ces choses-là cette semaine dans le détail, d’en discuter avec les joueurs, pour qu'on ait la meilleure expression possible pour les contrecarrer. Il faut bien défendre face à cette équipe, mais aussi être productif avec le ballon. On veut porter le danger chez eux, dans leurs derniers 18 mètres, on a des arguments. Notamment des arguments collectifs. Le dernier match et notamment la première demi-heure on ne les a pas utilisés on a été fragile sur le plan technique. »

Mais avec quelle équipe Puel entend-il mettre le pressing sur l’OL ?

Pour le 123e derby de l'histoire duc championnat français, Claude Puel devrait innover pour son onze de départ. En effet, selon les informations du journal L’Équipe, l’entraîneur de l’équipe de l’AS Saint-Étienne devrait repartir sur une défense à quatre dans laquelle Mahdi Camara basculerait sur le couloir droit, tandis que Ryad Boudebouz retrouverait une place de titulaire dans le milieu de terrain stéphanois, aux côtés de Lucas Gourna-Douath et Yvan Neyou.

Devant, Wahbi Khazri devrait être épaulé par Denis Bouanga et Arnaud Nordin sur les ailes. À noter, le retour du gardien Étienne Green, suspendu lors de la dernière rencontre face à l’OGC Nice (0-3). Hormis la présence du portier international espoir anglais, le groupe est sensiblement le même que pour la réception des Azuréens la semaine dernière.

L’équipe probable de l’ ASSE face à l’OL :

Green - Camara (c), Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco - Neyou, Gourna-Douath - Nordin, Boudebouz, Bouanga - Khazri.