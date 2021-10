PSG Mercato : Didier Deschamps à la place de Mauricio Pochettino ?

Publié par JEAN-LUC D le 03 octobre 2021 à 21:27

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Fédération française de football, Didier Deschamps pourrait céder sa place à Zinedine Zidane après la Coupe du monde au Qatar. Pour venir prendre la place de Mauricio Pochettino au PSG ? Le sélectionneur des Bleus a évoqué cette possibilité.

Mercato PSG : La presse anglaise relance l'avenir de Pochettino

Annoncé avec instance à Tottenham durant le mercato estival passé, Mauricio Pochettino est finalement resté au Paris Saint-Germain et prolongé son contrat jusqu’en juin 2023. Toutefois, le journaliste John Wenham, proche des Spurs, assure que cette piste est toujours d’actualité à Londres puisque Daniel Lévy, le président de Tottenham, songe encore à son ancien entraîneur pour remplacer Nuno Espirito Santo, nommé cet été et déjà mis sous pression.

« Tottenham surveille la situation au PSG. Si Pochettino devenait disponible, Tottenham remplacerait-il Nuno par lui ? Je pense qu'ils le feraient. Vous n’avez qu’à voir à quel point Levy a travaillé dur pour lui cet été. Ils ont été effrayés par la puissance financière du PSG. Je pense que c'est la seule façon pour Tottenham de se débarrasser de Nuno », a expliqué John Wenham dans un entretien accordé à Football Insider. En attendant que le PSG ne décide de se séparer de l’Argentin de 49 ans, les scénarios vont bon train concernant le club de la capitale. Même Didier Deschamps y est désormais mêlé.

Didier Deschamps prêt à prendre les rênes du PSG ?

Ce dimanche, le sélectionneur de l’équipe de France s’est prêté au jeu du « Ni oui ni non » de Téléfoot. Interrogé sur son avenir et sur une probable arrivée dans la capitale pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain, après avoir déjà entraîné l’AS Monaco (2001-2005), la Juventus Turin (2006-2007) et l’OM (2009-2012), le Champion du monde 1998 a entretenu le mystère.

« Prêt à reprendre un club ? Oui et non », a-t-il répondu. Relancé sur le PSG, Deschamps a lâché : « Le PSG ? Oui et non. » Autrement dit, si l’occasion se présente, Didier Deschamps ne cracherait pas forcément dans la soupe.

Les plus gros transferts du mercato 2021