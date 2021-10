ASSE Mercato : Puel botte en touche sur son avenir après le derby

Publié par ALEXIS le 04 octobre 2021 à 10:22

L’ ASSE et l’OL se sont neutralisés (1-1) lors du 123e derby, dimanche soir en Ligue 1. Un résultat suffisant pour conforter Claude Puel sur le banc de touche des Verts ? Le concerné a répondu à la question en conférence de presse d’après-match.

ASSE : Puel, « ce n'est pas mon état d'esprit après ce point »

L’ ASSE a pris un précieux point contre son rival l’OL, lors du derby de la 9e journée de Ligue 1. De quoi donner une bouffée d’oxygène à Claude Puel. Cependant, son équipe reste toujours dernière du championnat avec seulement 4 points et 0 victoire. De ce fait, le coach de l’AS Saint-Étienne n’a pas échappé à la récurrente question sur son avenir, à l’issue du match nul (1-1) arraché dans le temps additionnel (90e+5) à Geoffroy-Guichard. « Ce n'est pas mon état d'esprit après ce point », a-t-il répondu, à la question de savoir s’il était plus confiant pour son avenir après le derby qu’il n’a pas perdu.

« J’étais simplement content pour mes joueurs qui ont été récompensés de leur investissement, de leur opiniâtreté », a poursuivi l’entraîneur de l’ ASSE. Claude Puel avoue également qu’il a douté un temps de son équipe face à l’Olympique Lyonnais. « Il y a eu énormément de faits de jeu. Pendant pas mal de temps, j'ai cru qu'on ne pourrait pas se débarrasser de la scoumoune avec nos deux poteaux », a-t-il confié.

Bilan du coach des Verts

Pour rappel, Claude Puel a été nommé le 4 octobre 2019 à la succession de Ghislain Printant. Il avait remporté son premier match, et non des moindres, contre l'OL (1-0), deux jours après sa prise de fonction. Par ailleurs, le coach et manager général des Stéphanois est sous contrat jusqu'en juin 2022. Il totalise 80 matchs depuis son arrivée à l' ASSE, soit 24 victoires, 21 nuls et 35 défaites.