PSG Mercato : Succession Mbappé, Osimhen répond en personne !

Publié par JEAN-LUC D le 04 octobre 2021 à 10:57

Lié au SSC Naples jusqu’au 30 juin 2025, Victor Osimhen figure sur la liste des potentiels successeurs de Kylian Mbappé au PSG. Au coeur des rumeurs, l’ancien attaquant du LOSC sort de son silence pour faire une mise au point sur son avenir.

Mercato PSG : Leonardo lorgnerait Victor Osimhen

Après plusieurs mois de discussions avec sa direction, Kylian Mbappé refuse toujours de prolonger son engagement au Paris Saint-Germain. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international français n’a pas encore tranché officiellement, mais à Madrid Karim Benzema révèle qu’il a d’ores et déjà pris sa décision.

« Il l’a dit lui-même. Il a envie de voir autre chose. Il jouera un jour pour le Real. Je ne sais pas quand. Mais il viendra. Ce n’est qu’une question de temps », a récemment confié l’attaquant des Merengues. Conscient que Mbappé pourrait changer d’air l’été prochain, le PSG s’active en coulisses afin de mettre la main sur une nouvelle pointure en attaque. Si plusieurs noms ronflants sont régulièrement associés aux Rouge et Bleu, notamment Erling Haaland et Robert Lewandowski, Leonardo scrute également d’autres horizons.

En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen figure sur les tablettes du PSG pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine. Le quotidien transalpin plait au directeur sportif parisien si Kylian Mbappé venait à prendre la décision de partir. Les scouts du club de la capitale surveillent donc la situation de l’ancien buteur de Lille OSC. La réponse du principal concerné n’a pas tardé.

Mercato PSG : Victor Osimhen a déjà tranché !

Arrivé en septembre 2020 en provenance du LOSC contre un chèque 70 millions d’euros, Victor Osimhen est aujourd’hui un cadre confirmé à Naples. Lié au club napolitain jusqu’au 30 juin 2025, l’international nigérian de 22 ans n’envisage pas pour le moment de changer d’air. Valorisé à 120 millions d’euros par ses dirigeants, l’enfant de Lagos veut s’imposer à Napoli comme une véritable légende et n’est donc pas pressé de partir.

« Ils me font confiance et m'ont soutenu tout au long de la saison dernière. L'amour que je reçois est énorme, de la part du club, la ville, les supporters et tous ceux qui sont liés à Naples », a lancé Victor Osimhen à BBC Africa. Puis d’ajouter : « Je joue pour un club incroyable avec une énorme histoire de football. Je n'ai qu'à me concentrer et à donner le meilleur de moi-même tout le temps. Je veux vraiment monter plus haut sous les couleurs de Naples. C'était un rêve d'enfance de devenir footballeur professionnel. Je n'ai jamais su que ce transfert ou quelque chose d'aussi énorme allait se produire. » Leonardo et le Paris Saint-Germain sont donc prévenus.