RC Lens : Haise pense que la trêve va rebooster son équipe

Le RC Lens va profiter de la trêve internationale de 15 jours pour bien récupérer et se requinquer. C’est ce qu’a fait savoir Franck Haise, l'entraîneur de Lens, sans penser à un possible relâchement de son équipe en grande forme en ce début de saison 2021-2022.

RC Lens : Haise, « il faut aussi avoir ces moments de pause »

C’est la trêve internationale depuis dimanche soir. Le coach du RC Lens, 2e de Ligue 1, compte mettre les deux semaines de repos à profit pour recharger les batteries. Contrairement à certains lensois qui craignent une possible cassure de la dynamique des Sang et Or, Franck Haise estime que cette pause est nécessaire pour la récupération.

« Personne n’a coupé durant ces 25-26 jours. Il n’y a pas eu une journée sans football, sans entraînement, sans terrain. Il faut aussi avoir ces moments de pause même si tous ne vont pas pouvoir », a-t-il soutenu dans une interview avec la Voix des Sports. « On a eu une série de quatre matchs assez rapprochés. Il faut bien récupérer, eux doivent bien le faire, et moi, je dois avoir la sagesse de leur donner un peu de moments de récup », a expliqué l’entraîneur du Racing Club de Lens.

Le RC Lens, dauphin du PSG avant la trêve internationale

Franck Haise et ses collaborateurs vont aussi profiter de cette trêve pour se reposer. « En même temps, je me les donne aussi (du repos, ndlr). Le coach, le staff, tous. [ ] Il faut se ressourcer aussi. J’irai faire un petit tour en Bretagne, en fin de semaine, manger les huîtres de Cancale », a fait savoir Franck Haise. À noter que le RC Lens est dauphin du PSG, avec 18 points (5 victoires, 3 nuls et 1 défaite) après 9 journées de championnat. Les Artésiens ont 6 points de retard sur les Parisiens battus par le Stade Rennais (2-0), dimanche.