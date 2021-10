OGC Nice Mercato : Hugo Lloris, un coup de théâtre en vue ?

Publié par Timothée Jean le 05 octobre 2021 à 14:29

Une rumeur commence à faire du bruit à Nice. En quête d’un nouveau gardien de but pour la saison, l’OGC Nice serait bien partie pour rapatrier Hugo Lloris, dont le bail expire en juin prochain avec Tottenham.

OGC Nice Mercato : Hugo Lloris vers un retour en Ligue 1 ?

Très apprécié des supporters niçois, Hugo Lloris est régulièrement annoncé vers un retour à l’OGC Nice, son club formateur. Cette hypothèse prend un peu plus de l’ampleur sur la Côte d’Azur, d’autant que le gardien de but tricolore se rapproche d’un départ de Tottenham.

Hugo Lloris est en effet entré dans sa dernière année de contrat avec les Spurs. Si sa situation contractuelle n’évolue pas, le gardien de but numéro 1 de l’équipe de France serait alors libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver en vue d’un transfert gratuit en juin prochain. Et selon les indiscrétions du journal The Sun, la direction de Tottenham n’est pas contre l’idée de se séparer du portier de 34 ans. Le média britannique explique que les dirigeants londoniens auraient même fait de Pierluigi Gollini – prêté cette saison par l’Atalanta - leur cible n°1 pour prendre la suite du champion du monde 2018.

Cette décision des dirigeants de Tottenham devrait faire les affaires de l’ OGC Nice. Les Aiglons s’activeraient déjà en coulisses pour rapatrier leur ancien joueur. Mais les Niçois devront faire face à un problème de taille dans ce dossier.

Le salaire de Lloris pose problème

Le journal The Sun explique que les nouveaux dirigeants de l’OGC Nice souhaiteraient faire venir le gardien de but français lors du prochain mercato estival. Toutefois, le salaire du joueur de 34 ans pose problème pour sa venue à Nice. Hugo Lloris perçoit environ 5,2 millions d’euros par an chez les Spurs, un montant qui semble hors de portée des finances du Gym. Le champion du monde 2018 devra donc baisser ses exigences salariales s'il souhaite retrouver les terrains de la Ligue 1 la saison prochaine.