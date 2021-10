ASSE : Derby, un Lyonnais décoche une flèche à l’AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 06 octobre 2021 à 06:15

L’ ASSE a contraint l’OL au nul (1-1) dans le temps additionnel, lors du derby de dimanche au Stade Geoffroy Guichard. Pour Sidney Govou, les Verts devraient contenir leur joie, car ils n’ont pas gagné et ne finiront pas devant les Gones en Ligue 1.

Sidney Govou ne comprend pas la joie de l' ASSE

Le derby de Rhône-Alpes a opposé l’ ASSE à l’Olympique Lyonnais, en clôture de la 9e journée de Ligue 1, dans un chaudron bouillant, dimanche soir. Le spectacle a été d’un bon niveau et les deux clubs rivaux se sont séparés sur un match nul. Menés en première période (1-0, 42e) grâce à un but d’Houssem Aouar, les Stéphanois ont dû sortir les triples pour revenir à hauteur des Gones, dans les dernières secondes du match (1-1, 90e+5).

Les joueurs de l’AS Saint-Étienne et leurs supporters ont laissé exploser leur joie lors du but égalisateur de Wahbi Khazri sur penalty dans le temps additionnel. L’équipe de Claude Puel venait ainsi de mettre fin à une série négative de 5 défaites en championnat. Même avec le point du nul arraché à l’OL, les Stéphanois sont toujours dernier au classement général avec 4 petits points, alors que leur ennemi est 10e avec 13 points.

Répondant aux provocations de ses amis supporters de l’ ASSE, Sidney Govou été cash avec le rival et voisin. « À la fin du match, j’ai cru que l’AS Saint-Étienne avait gagné, ça m’a fait sourire. Mes potes du Puy m’ont envoyé un écriteau de Saint-Étienne avec le message : ’’je t’aime autant qu’un but de Khazri à la 95e’’. Ils n’ont pas gagné le match, il faut le dire », a répondu l’ancien joueur de l’OL et supporter du club.

« À la fin de la saison, l’ ASSE sera toujours derrière nous »

Et ce n’est pas tout ! L’ex-ailier de Lyon a envoyé une pique aux Verts. « À la fin de la saison, l’ ASSE sera toujours derrière nous », a-t-il déclaré. Par ailleurs, Sidney Govou a noté que « Lyon a accepté de ne pas perdre, c’est une preuve d’intelligence et que Saint-Étienne a eu beaucoup d’occasions, qu’ils ont ratées », lors du 123e derby rhône-alpin. Notons que l'équipe de Peter Bosz a fini le match à 10 contre 11, suite à l'expulsion d'Anthony Lopes (à la 74e).